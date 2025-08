A- A+

Câmara dos Deputados Líder do PT pede cassação de Eduardo por "voltar a ameaçar" Alcolumbre e Motta com sanções A fala do deputado bolsonarista também foi classificada como 'altamente reprovável pelo governador do RS, Eduardo Leite

O líder do PT na Camara , Lindbergh Farias (PT), criticou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por "voltar a ameaçar" a imposição de sanções contra os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre.

Em entrevista ao GLOBO, o parlamentar disse que ambos podem "entrar no radar das autoridades americanas" caso não pautem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a anistia dos envolvidos na trama golpista.

"Além de sequestrar os plenários da Câmara e do Senado com atos de intimidação e tumulto, agora ameaça pela terceira vez os presidentes das duas Casas com sanções internacionais", escreveu Lindbergh em um post no X. Ele também afirmou que a movimentação seria "a tentativa escancarada de subordinar o Congresso Nacional à chantagem de uma potência estrangeira num ataque frontal à soberania brasileira".

No Planalto, a manifestação de Eduardo foi vista como um sinal de radicalização e indicativo de que Eduardo joga contra o país.

Na mesma publicação, o líder do PT também voltou a defender a cassação de Eduardo e de outros parlamentares envolvidos por "subversão da ordem constitucional e defesa intransigente da democracia". "Há pautas urgentes a votar, como a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil reais, e o país não pode ser refém de traidores da pátria", completou.

O mesmo argumento foi repetido pela ministra da Relações Instirucionais, Gleisi Hoffmann, que também mencionou as votações previstas sobre temas como a PEC da Segurança Pública e isenção da conta de luz pra quem consome até 80 kW. "O povo brasileiro não pode carregar nas costas o peso de Jair Bolsonaro", ela disse no X.

Já o governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à presidência, Eduardo Leite (PSD), em entrevista à Globonews nesta tarde, criticou diretamente a fala de Eduardo sobre a articulação de novas sanções contra o Brasil após a prisão domiciliar de seu pai. Ao GLOBO, o parlamentar afirmou que levou a decisão de Moraes "ao conhecimento das autoridades americanas" e disse que espera uma reação tanto do secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, quanto do presidente americano Donald Trump.

— Altamente reprovável, não só essa manifestação, mas como toda a ação de Eduardo e da família Bolsonaro nesse processo porque eles são os responsáveis. O deputado Eduardo Bolsonaro evoca a responsabilidade e afirma que está articulando por mais sanções, mais ataques do ponto de vista tarifário para o Brasi — disse Leite à Globonews.

