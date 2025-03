A- A+

Câmara dos Deputados Líder do PT vê ida de Eduardo para os Estados Unidos como vitória em embate por comissão da Câmara Lindbergh Farias diz que deputado do PL temia ter o passaporte apreendido

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), comemorou a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de se licenciar do cargo para permanecer nos Estados Unidos.

O PT vinha se opondo à articulação para que Eduardo Bolsonaro assumisse a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.

— A gente estava numa batalha muito grande para que ele não representasse institucionalmente o Parlamento brasileiro. Porque, para mim, ele iria usar a comissão para atentar contra os interesses nacionais, contra o Poder Judiciário independente que a gente tem. Então eu considero uma vitória muito importante — disse.

Lindbergh classificou ainda a decisão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como “uma fuga” e disse que ele temia ter o passaporte apreendido.

Em fevereiro, o líder petista e o colega Rogério Correia (PT-MG) haviam pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a apreensão do documento em uma notícia-crime em que alegavam que ele teria atuado contra a soberania do Brasil e para atrapalhar as investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

— Ele teve medo de ter o passaporte apreendido. E tendo o passaporte apreendido, parar de fazer esse trabalho de articulação que tem feito lá fora. Ele é um elemento que está tentando intrigar o tempo inteiro o governo americano com o governo brasileiro.

O líder do PT afirmou que entrou também com pedido de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro no STF.

— Acho, essa é uma opinião, que ele (Jair Bolsonaro) tem dado todos os indícios que pode estar preparando um plano de fuga, porque a campanha que eles estão fazendo no exterior é uma campanha que não reconhece a legitimidade das instituições brasileiras, do Supremo Tribunal Federal.

