A- A+

Ministério do Turismo Líder do União Brasil diz que posse de Sabino contribui para o partido 'ajudar o governo' A nomeação do novo ministro do Turismo foi uma forma de contemplar a bancada do União Brasil na Câmara

O líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (União-BA), afirmou nesta quinta-feira que a posse de Celso Sabino como ministro do Turismo contribui para o partido a "poder ajudar o governo". Sabino assumiu o ministério no lugar de Daniela Carneiro e é próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A sua escolha foi uma forma de contemplar a bancada do União Brasil na Câmara que não se sentia representada por Daniela, que rompeu com o partido.

— Quem pode falar isso é o presidente do partido (se o União está na base). Eu falo sobre a bancada. Na bancada temos as dificuldades de ter ai uma parte bem majoritária que tem acompanhado o governo mas também tem que respeitar aqueles que tem diferenças regionais e ideológicas e entender isso. O governo sabe disso desde o início, dessas dificuldades. É claro que a posse do ministro Celso Sabino ele tem uma capacidade política muito grande e vai nos ajudar a poder ajudar o governo — afirmou Elmar Nascimento.

O governo já aceitou incorporar o PP e o Republicanos ao ministério para aumentar o apoio no Congresso Nacional. Lula avalia, no momento, que pastas serão cedidas aos dois partidos. A nomeação de Sabino foi um gesto para garantir o apoio maciço da bancada do União Brasil na Câmara.

Nesta quinta-feira, Lula afirmou que não tem pressa para finalizar a reforma ministerial e que ainda não está definido quais trocas faria. Já está definido, no entanto, que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) serão ministros. Silvio Costa Filho afirmou, no entanto, que ainda não há previsão de encontro com Lula e que o "presidente tem o tempo dele".

— Não ( tem previsão de encontrar com Lula). Estamos aguardando ai, o presidente tem o tempo dele. Acho que agora é aguardar o tempo do presidente Lula, que tem sinalizado conversar com partidos, com lideranças, portanto, conversar com o presidente Arthur Lira, para cada vez mais a gente ampliar o diálogo do Congresso com o governo federal — afirmou o deputado

Lula oficializou a nomeação de Sabino no dia 14 de julho, após meses de impasse. Ele assumiu no lugar de Daniela Carneiro, que não compareceu à cerimônia desta quinta-feira, para atender a um pedido do União Brasil.

Na véspera do convite oficial, o encontro entre Lula e Alcolumbre destravou o último nó para a troca no Turismo, que se arrastou desde abril.

Rusgas entre Sabino e o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA), fizeram com que alas do partido chegassem a cogitar outro nome para o posto. Na reunião, no entanto, Lula disse que Sabino seria chamado ao Planalto para o convite ser oficializado.

Ao longo da negociação, houve um impasse sobre a ocupação de postos na estrutura da pasta. Elmar Nascimento defendia que a legenda assumisse o ministério com ingerência sobre a Embratur, hoje chefiada pelo ex-deputado Marcelo Freixo (PT).

Freixo, por sua vez, agraciou o União Brasil com um cargo vinculado à presidência da Embratur e se articulou com outros caciques, inclusive o presidente do partido, Luciano Bivar (PE), para se sustentar no posto.

Veja também

Projeto de lei Para Lira, projeto do arcabouço fiscal ainda não está maduro na Casa