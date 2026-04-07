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BRASIL Líderes da Câmara tentam acordo para votar indicação ao TCU nesta semana Definição é vista como teste de força para Hugo Motta, que tenta cumprir acordo com o PT

Líderes partidários da Câmara dos Deputados decidem, nesta terça-feira, a data da eleição para definir o próximo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), com a expectativa de que a votação seja realizada já nesta quarta-feira.

Além do relato de interlocutores de Motta, deputados também citam a instalação das cabines de votação no plenário como uma sinalização de que a eleição está próxima.

Nos bastidores, a definição da vaga é tratada como um teste de força para o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que precisa cumprir o acordo firmado com o PT para viabilizar a eleição do deputado Odair Cunha (PT-MG), mas ainda enfrenta resistências internas.

O compromisso foi firmado em 2024, com o aval do então presidente Arthur Lira (PP-AL), em troca do apoio da bancada petista à candidatura de Motta ao comando da Câmara.

A avaliação entre parlamentares é que uma eventual derrota de Odair em plenário representaria um revés direto para Motta, ampliando questionamentos sobre sua capacidade de articulação e comando. A leitura se dá no contexto de um mandato turbulento no ano passado, cujo ápice se deu na ocupação da Mesa Diretora por parlamentares da oposição.

Por outro lado, a vitória do petista seria lida como uma demonstração de força e capacidade de articulação o presidente da Casa.





O voto da eleição é secreto e pode abrir margem para votos favoráveis ao petista inclusive vindos da oposição, cenário contabilizado por aliados da base governista.

A vaga em disputa é a do ministro Aroldo Cedraz, que se aposentou em fevereiro deste ano. Além de Odair Cunha, também são cotados os deputados Hugo Leal (PSD-RJ), Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Hélio Lopes (PL-RJ) e Danilo Forte, que deixou o União Brasil recentemente em busca de viabilizar sua candidatura por outra legenda.

Adriana Ventura (Novo-SP) e Gilson Daniel (Podemos-ES) também devem disputar a indicação.

A definição da data vem sendo adiada desde o início do ano. Em diferentes momentos, chegou-se a cogitar que a escolha ficaria para depois das eleições gerais. Entre deputados, sobretudo os que não apoiam Odair Cunha, a avaliação é que a demora refletia o receio de Hugo Motta de sofrer uma derrota.

Aliados do presidente da Câmara, por sua vez, afirmam que, caso a votação seja confirmada para esta quarta-feira, é porque já há segurança de vitória.

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