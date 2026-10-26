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LULA REELEITO Líderes comemoram reeleição de Lula para o quarto mandato como presidente do Brasil Em uma virada contra todos os prognósticos após perder no primeiro turno, o presidente de esquerda venceu com 51,79% dos votos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, e outros líderes de esquerda das Américas parabenizaram no domingo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição.

Da direita, alguns líderes, como o chileno José Antonio Kast e a peruana Keiko Fujimori, cumprimentaram rapidamente Lula e reconheceram sua vitória, apesar de seu rival Flávio Bolsonaro ter anunciado que pedirá a anulação da eleição.

Em uma virada contra todos os prognósticos após perder no primeiro turno, o presidente de esquerda venceu com 51,79% dos votos, contra 48,21% do rival.

"Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, presidente Lula!", publicou no X a presidente mexicana. Já o líder cubano, Miguel Díaz-Canel, parabenizou o brasileiro por sua "vitória histórica".

"Estimado irmão Lula, eu o parabenizo em nome do governo e do povo cubanos por essa vitória histórica, que garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social", publicou Díaz-Canel em suas redes sociais. "Pode contar com Cuba na construção da unidade e integração da nossa Pátria Grande, latino-americana e caribenha."

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015), que cumpre prisão domiciliar por corrupção, celebrou seu "companheiro presidente" Lula, que a visitou em Buenos Aires em 2025. O brasileiro "soube despertar em seus compatriotas sentimento e sentido para vencer essa batalha" eleitoral, publicou no X.

"Guatemala e Brasil compartilham a convicção de que governar é trabalhar pelo bem comum", tuitou o presidente social-democrata do país da América Central, Bernardo Arévalo, que prometeu continuar "trabalhando para fortalecer os vínculos".

No Uruguai, o presidente de esquerda Yamandú Orsi disse que entrou em contato com "o amigo" reeleito no país vizinho. "Eu o parabenizei pela vitória e pela festa democrática que um processo eleitoral representa", publicou no X.

O ícone da esquerda americana Bernie Sanders parabenizou o ex-sindicalista brasileiro por sua "vitória extraordinária". "Lula defendeu os trabalhadores brasileiros e a democracia, e o seguirá fazendo nos próximos quatro anos", afirmou o senador, no X.

No Canadá, o primeiro-ministro Mark Carney destacou a relação bilateral que tem "florescido" sob a liderança de Lula. "Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte, juntos", disse.

Na Índia, parceira do Brasil nos BRICS, o primeiro-ministro Narendra Modi celebrou a vitória de seu "estimado amigo".

"Juntos, vamos continuar fortalecendo nossa cooperação em diferentes setores, fazendo avançar as prioridades comuns do Sul", escreveu no X.

A China parabenizou o presidente brasileiro por sua reeleição e afirmou que está disposta a continuar trabalhando em conjunto.

"A China tomou nota de que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil anunciou que o presidente Lula venceu o segundo turno das eleições gerais brasileiras e expressa suas felicitações", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

Ele acrescentou que Pequim está "disposta a trabalhar com o Brasil para continuar avançando na construção de uma comunidade de futuro compartilhado entre China e Brasil".

Na Europa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o resultado como um triunfo para "a democracia e o multilateralismo".

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou Lula pela reeleição e pediu o "fortalecimento da parceria estratégica". "A França e o Brasil têm muito a construir juntos", disse.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, considerou a vitória de Lula uma "virada do progressismo", a pouco mais de um mês das eleições gerais em seu país.

"Grande vitória de Lula! O que aconteceu no Brasil vai acontecer na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar", publicou Sánchez no X.

"Aliança estratégica"

Com a vitória de Lula, a maior economia da região permanece como um dos poucos redutos progressistas. O Brasil se afasta da guinada à direita que países como Argentina, Chile ou Colômbia deram, com o apoio do presidente americano, Donald Trump.

"O povo do Brasil deu uma contundente demonstração de participação cívica e democrática", afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, onde a presidente interina Delcy Rodríguez governa sob forte pressão de Washington.

Líderes do campo da direita também cumprimentaram Lula por sua vitória. A presidente peruana, Keiko Fujimori, saudou o povo brasileiro por sua "jornada democrática" deste domingo.

"Reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos", publicou Keiko no X.

No mesmo tom, o ultradireitista José Antonio Kast, um aliado de Flávio Bolsonaro na região, disse que conversou com Lula e que o cumprimentou. "Chile e Brasil têm muito futuro em comum. Seguiremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre os nossos países em integração econômica e combate ao crime organizado na região."

O equatoriano Daniel Noboa, favorável a uma postura rígida contra a criminalidade, defendeu a cooperação no quarto mandato de Lula. "Nossa região tem inimigos em comum, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos", publicou no X.

"Espero que, neste quadriênio renovado, sigamos trabalhando juntos por uma América Latina mais integrada e próspera", afirmou o presidente dominicano, Luis Abinader.

Da mesma forma, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, aspira a um trabalho conjunto com o Brasil de Lula "pelo bem-estar" de seus povos.

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