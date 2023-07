A- A+

GOVERNO FEDERAL Líderes fora, reforma e disputa sobre Embratur: por que Lula adiou troca no Ministério do Turismo Daniela Carneiro chegou a colocar o cargo à disposição, mas Lula quer reuniões com União Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar a troca do comando do Ministério do Turismo, entre Daniela Carneiro e o deputado federal Celso Sabino (União-PA), porque persiste uma disputa em torno do comando da Embratur e algumas das principais lideranças do União Brasil estão fora de Brasília. A expectativa é que Lula se reúna nos próximos dias com o presidente do partido, Luciano Bivar, com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o líder da sigla na Câmara, Elmar Nascimento.

Também há a leitura de que, nesta semana, com a votação da reforma tributária, o foco da articulação do governo precisa estar focada na Câmara. Lula se reuniu com Daniela nesta quarta-feira, e a ministra chegou a colocar o cargo à disposição, segundo interlocutores, mas o presidente disse que ela fica até a resolução do caso com o União Brasil.

Auxiliares do presidente afirmam que o Planalto deseja amarrar o maior número de votos possível com a entrada do Sabino na Esplanada. A bancada na Câmara é formada por 59 deputados, e o Planalto negocia novos espaços para amarrar pelo menos 45 votos da legenda.

A legenda reivindica o comando da Embratur, hoje com o petista Marcelo Freixo. Como mostrou O Globo, Lula, no entanto, não deve abrir mão de Freixo, visto como uma indicação pessoal, na função, mas há possibilidade de o Planalto ceder alguma das duas diretorias da empresa ou gerências. A legenda também poderá ocupar espaços em outros ministérios na Esplanada.

Alcolumbre e Nascimento não estão em Brasília nesta quinta — ambos só chegam à noite. Membros do União Brasil ouvidos pelo Globo afirmam que dentro do partido houve uma série de divergências sobre a possibilidade de Sabino assumir a pasta sem o comando da Embratur, órgão vinculado ao Turismo.

Em entrevista recente ao Globo, Nascimento definiu a Embratur como o que há de "mais vistoso" no Ministério do Turismo, ao criticar a distribuição de cargos no primeiro escalão do governo.

— Os ministérios que nos foram dados foram esvaziados. Isto causa ressentimento. O que há de mais vistoso no Ministério das Comunicações? Correios, mas o presidente foi indicado pelo grupo Prerrogativas. A Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) foi tirada para entregar ao PT. No Ministério do Turismo, a Embratur também foi entregue ao PT — afirmou.

De acordo com lideranças do União Brasil, em um gesto de aproximação, Freixo teria ligado para Sabino na última semana e se colocado à disposição para "trabalhar em parceria".

