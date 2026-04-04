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POLÍTICA Ligada a ruralistas, ex-senadora Katia Abreu se filia ao PT e é ventilada para disputar o governo do Católica, com um passado político na direita e representante dos grandes proprietários rurais, a política garante que vai trabalhar pela reeleição de Lula no estado

A ex-senadora Kátia abreu anunciou neste sábado a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, visando a disputa eleitoral do segundo semestre deste ano. Católica, com um passado político na direita e representante dos grandes proprietários rurais, a política que é cotada para disputar o governo do estado prometeu participará da “luta pela democracia e pela reeleição do presidente Lula”.

Kátia Abreu chegou a ser oposição ao PT durante o 1º mandato de Lula, entre os anos 2003-2006, mas despois de aproximou da esquerda e foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no segundo governo Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016.

Após Lula assumir seu terceiro mandato, em 2023, o nome de Kátia Abreu surgiu para uma eventual indicação ao cargo de vice-presidência do Banco do Brasil, como uma forma de aceno do petista ao setor do agro.

No entanto, a movimentação não foi pra frente porque o governo avaliou que Kátia estava impedida pela lei das estatais para assumir o cargo, já que não poderiam o posto pessoas com parentes de até terceiro grau em cargos executivos ou de direção de partido político e ela é mãe do senador Irajá Abreu (PSD-TO).

A ida de Kátia para o PT foi anunciada nas redes sociais do partido. No post, o grupo político ressaltar que a política amplia a capacidade de diálogo com diferentes setores.

"O PT Tocantins recebe hoje a senadora Kátia Abreu, um reforço de peso para consolidar o projeto de transformação do Presidente Lula em nosso estado. A recepção, conduzida pelo nosso presidente estadual, Nile William, e pela presidenta do PT Palmas, Rosimar Mendes, marca o início de uma nova etapa de diálogo e ação. A chegada de Kátia amplia nossa capacidade de articulação e reafirma o compromisso do PT com o desenvolvimento inclusivo e a justiça social", escreveu o partido.

Embora o nome da ex-senadora venha sendo ventilado para a disputa do governo de Tocantins, o presidente estadual do PT, Nile William, desconversou quando perguntado sobre o tema. À coluna do jornalista Cleber Toledo, que cobre a política local, defendeu que a nova petista chega para "ser uma das soldadas do presidente Lula onde ela se propuser a somar".

— Katia tem essa compreensão muito forte, de que nós temos que fazer o que for necessário para poder garantir um palanque sólido para o presidente Lula aqui no nosso estado — completou.

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