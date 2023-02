A- A+

INVESTIGAÇÃO "Liguei e mandei e-mail", diz Zambelli ao procurar Moraes com expectativa de ser presa Deputada federal também relatou ter medo de ser acordada às 6h da manhã com a PF batendo à porta

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) confessou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira (23), ter procurado o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por ter "expectativa" de se presa pela Polícia Federal.



Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a parlamentar é um dos nomes na mira da Corte e do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) por contestar o resultado das eleições presidenciais de 2022.

— Liguei e mandei um e-mail. Alguns dias depois, minha rede foi devolvida, pode ter sido um gesto. Estou à disposição dele para conversar. Porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os dois ministros que vão se aposentar — relatou ela à reportagem.

— Medo não é a palavra, mas expectativa, sim. Não como uma boa expectativa. Várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às 6h com a Polícia Federal na porta — destacou.

