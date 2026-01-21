A- A+

BRASÍLIA Lindbergh aciona Justiça contra Flávio Bolsonaro por divulgação de vídeo manipulado sobre Lula Na gravação, presidente critica ideia de que 'pobre não precisa estudar', trecho que foi tirado de contexto para atacá-lo; senador excluiu publicação

O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta terça-feira representações contra o senador Flávio Bolsonaro na Advocacia-Geral da União (AGU), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

O motivo foi o compartilhamento de um vídeo em que o parlamentar reage a uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, o petista critica a ideia de que "pobre não precisa estudar", trecho que foi tirado de contexto para atacá-lo.

Lindbergh definiu a publicação de Flávio como "imputações criminosas sem qualquer respaldo factual", e afirmou que a acionou a Justiça por desinformação estruturada, abuso da liberdade de expressão e propaganda política antecipada negativa.

"A conduta ultrapassa os limites da liberdade de expressão no sentido da crítica política legítima e configura manipulação deliberada de conteúdo audiovisual, técnica típica de fake news, com alto potencial de dano institucional e eleitoral", escreveu o deputado.

Para justificar o acionamento do TSE, o parlamentar destacou que "o processo eleitoral se constrói de forma permanente", e a publicação de desinformações pode influenciar a opinião pública ao longo do ano. O vídeo já foi retirado do ar por Flávio, o que Lindbergh diz "não afastar a ilicitude".

"O processo eleitoral se constrói de forma permanente, sendo continuamente influenciado por narrativas falsas que moldam a opinião pública ao longo do tempo. O nosso pedido também ressalta que a eventual exclusão posterior da publicação não afasta a ilicitude, já que o conteúdo segue circulando em diversos perfis, produzindo efeitos permanentes", ressaltou.

Entenda o caso

Durante o cumprimento de uma agenda na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, Lula discursou em defesa da educação, e criticou o fato da primeira universidade do país ter sido fundada somente no século passado, enquanto outros países possuem tais instituições há muito mais tempo.

"O Brasil foi descoberto em 1500. A República Dominicana foi descoberta em 1498, pelo Colombo. 32 anos depois de o Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha universidade. E, aqui, demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso?", criticou o presidente.



"É porque pobre não precisa estudar. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Aqui nós temos que ser cortador de cana, fazedor de prédio".

Depois, o presidente ainda criticou o pensamento de que só ricos devem ter acesso à educação de qualidade, afirmando que "a gente não quer ser só pedreiro, estudante de pedreiro, a gente também quer ser engenheiro, doutor, médico, professor".

O trecho que passou a circular amplamente nas redes sociais, no entanto, conta somente com a parte em que Lula aborda a noção de que "pobre não precisa estudar". O conteúdo foi compartilhado por diversos políticos da direita, incluindo Flávio, que divulgou uma espécie de "react" ao que o presidente suspostamente havia dito.

"Lula, você não está "batendo bem" da cabeça não. O pobre vai fazer o que ele quiser, quer que o filho dele prospere", afirmou o senador.

"Você empobreceu o Brasil. Você que disse que, quando as pessoas ficam mais inteligentes, elas deixam de votar no PT. É isso o que vai acontecer", completou.

'Tem que ser preso'

No início deste mês , Lindbergh também acionou a Justiça contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por outro post envolvendo Lula. Após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ser capturado pelos Estados Unidos, Nikolas compartilhou uma montagem na qual o presidente aparece sendo detido por agentes americanos, o que alegou se tratar apenas de um "meme".

Mesmo assim, Lindbergh defendeu que ele — assim como Flávio e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, por outras declarações — responda criminalmente por "normalizar intervenção militar estrangeira no Brasil".

"Esse Nikolas Ferreira tem que ser preso, está cometendo crime atrás de crime. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro a mesma coisa", afirmou Lindbergh, em vídeo publicado nas redes sociais. "Eles abertamente estimulam uma intervenção armada e estrangeira dos Estados Unidos contra o Brasil".

