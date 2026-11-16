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ajuste fiscal Lindbergh chama ministro do Planejamento de autoritário por querer interditar o debate ajuste fiscal Projeto idealizado pela equipe econômica do governo provocou críticas em ala mais à esquerda da base de Lula

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo na Câmara, criticou o ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Em declarações nas redes sociais, o petista disse que o ministro é autoritário.

Os dois travam um embate desde a semana passada por causa do projeto de ajuste fiscal idealizado pela equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio da Silva e do qual Moretti tem sido o principal porta-voz.

As críticas de Lindbergh foram uma resposta a uma entrevista do ministro ao jornal "Folha de S. Paulo". Na entrevista, Moretti diz que uma parcela da esquerda é sectária e atrasa o combate a privilégios.

“Me surpreendeu ainda mais o modo autoritário de encaminhar a proposta. Os líderes do governo não foram articulados para isso, nem tão pouco os líderes dos partidos mais próximos da base. Todos fomos comunicados no mesmo dia em que se pretendia votar a matéria”, disse Lindbergh.

O petista declarou também que Moretti quer interditar o debate.

“Penso que o ministro ficou irritado porque impedi que isso acontecesse na reunião da CMO. Agora, nessa entrevista, continua tentando interditar o debate com desqualificações e reduzindo divergências a FakeNews e atacando quem é de esquerda e que discorda desse ajuste como “esquerda sectária que se alia aos privilégios”.

Na semana passada, Lindbergh já havia criticado o projeto, quando Moretti participou de uma sessão da Comissão de Mista de Orçamento. Nas redes sociais, o deputado declarou que o ministro parece uma das “vivandeiras de quartel”.

“Chega a dizer “que nichos da extrema esquerda como um deputado da base na CMO”. Sim, ele está se referindo a mim. Isso é inacreditável! Conheço e respeito ministro Bruno Moretti, mas sua fala parece a das vivandeiras de quartel que adoravam apontar o dedo e chamar todos de “aqueles comunistas””.

O texto-base do projeto foi aprovado pelo Senado na semana passada. A expectativa é que os senadores concluam a votação do projeto nesta terça-feira. Depois ele vai ser discutido na reunião de líderes da Câmara e pode ser incluído na pauta de votações dos deputados.

Parte da base mais à esquerda de Lula resiste a aprovar o texto, que é considerado crucial pela equipe econômica do governo para atender o equilíbrio fiscal.

A iniciativa é de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA) e relatoria do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM). O texto foi elaborado pela equipe econômica do governo federal. Ainda não há acordo para definir quem vai ser o relator na Câmara.

Segundo o ministro do Planejamento, o conjunto de medidas terá impacto de R$ 60 bilhões nas contas públicas no próximo ano, com efeitos que devem crescer nos anos seguintes.

Entre as principais medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo que o governo bloqueie gastos para perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o limite inferior da margem de tolerância.

O texto também prevê uma nova rodada de redução de benefícios tributários, ampliando de 10% para 20% o corte linear de incentivos fiscais, além de estabelecer limites para compensações tributárias.

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