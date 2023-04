Lindbergh sobre elo com comparsa de assassino de Marielle Franco: "Nunca vi na vida"

A- A+

O deputado governista Lindbergh Farias (PT-RJ) e o bolsonarista André Fernandes (PL-CE) trocaram farpas na sessão que criou a CPMI dos ataques golpistas nesta quarta-feira. O aliado de Lula (PT) inicialmente havia afirmado que parlamentares investigados não irão participar da comissão. Fernandes é citado em ação que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de ter incentivado as manifestações do dia 8 de janeiro, que culminaram na depredação do patrimônio público.

"Tem um deputado, o autor do pedido da CPI, que teve a coragem de publicar, na noite do dia 8 de janeiro, um armário do ministro Alexandre de Moraes arrombado e fez um deboche",falou o petista

Diante disso, o bolsonarista acusou o petista de ter elo com Elcio Queiroz, apontado como comparsa do assassino da vereadora Marielle Franco, Ronnie Lessa.

"Lindbergh falou que o autor do requerimento, que sou eu, não deveria participar dessa comissão, mas sim para depor. O deputado Lindbergh deveria ter cuidado com esse 'disse me disse'". De acordo com o Antagonista, o ex-PM Elcio Queiroz, apontada como comparsa do Ronnie Lessa no assassinato de Marielle Franco disse que Lindbergh foi o melhor patrão que ele já teve.

O parlamentar se refere a uma reportagem publicada pelo portal em 2019 que trata de um depoimento de Queiroz ao Ministério Público. "Fui assessor do PT em Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindbergh", teria dito o suspeito à época.

O governista, por sua vez, rebateu o bolsonarista:

"Foi funcionário sim, na prefeitura de Nova Iguaçu, onde tinham cinco mil funcionários. Nunca vi na vida. Agora é completamente diferente: ele não pode participar da CPMI, ele é investigado pelo STF".

