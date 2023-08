A- A+

reforma administrativa Lira afirma que reforma administrativa só será pautada com apoio do governo PEC está pronta para ser votada, mas presidente da Câmara quer aval de governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que a PEC da reforma administrativa só será pautada no plenário da Casa quando houver acordo com o governo. O projeto já está pronto para ser votado, de acordo com ele, mas a votação só ocorreria após acordo.

O presidente do Câmara ainda mencionou a possibilidade do governo enviar um texto próprio sobre o assunto, que seria apensado a PEC em tramitação.

— A distância dela estar pronta e ir para plenário é apoio. Não há interesse do Congresso em acabar com o funcionalismo. A PEC precisa de discussão e de apoio do governo. Não há como se falar em pauta, sem construir isso. É importante que o tema seja tratado, como foi a trabalhista, como foi a previdenciária. Chegou uma notícia que o governo estava querendo enviar outra PEC, que poderia ser apensada a essa - disse.

A PEC da reforma administrativa foi encaminhada ao Congresso pelo governo Jair Bolsonaro, por isso, encontra resistências no governo Lula.

