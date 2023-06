Lira: Câmara fará "esforço concentrado" para aprovar reforma tributária, arcabouço fiscal e Carf

A- A+

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reforçou que nesta sexta-feira (30) o compromisso de colocar em votação grandes medidas econômicas no governo Lula, antes do início do recesso parlamentar, em julho.

Quatro pautas serão tratadas na próxima semana: Regra Fiscal, Reforma Tributária, projeto de Lei do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Este último deverá ter o caminho mais rápido, segundo informou Lira na semana passada, em evento promovido pela CNI e Espera.

“Conversei hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acertamos os temas econômicos que a Câmara dos Deputados vai apreciar semana que vem. Reforma Tributária, Carf e Arcabouço Fiscal estão na pauta que queremos aprovar. Combinamos um esforço concentrado”, disse Lira, pelas redes sociais.

Na Fazenda, o ministro Fernando Haddad falou brevemente sobre a reunião que, segundo ele, teve a finalidade de programar uma agenda “pesada” na próxima semana.



