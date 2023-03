A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), repreendeu o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) por ter usado uma peruca para fazer um discurso transfóbico nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, no plenário da Casa. Nikolas subiu na tribuna e em tom de deboche afirmou que se "sentia mulher" tendo "lugar de fala" para discursar sobre a efeméride. Em seguida fez ataques às mulheres transexuais. As declarações levaram parlamentares a pedir a cassação de seu mandato. Em suas redes sociais, Lira afirmou que "o plenário não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos".

"O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos minha solidariedade". Lira não informou se o Conselho de Ética da Câmara tomará alguma atitude em relação às falas.

Em seu discurso, Nikolas afirmou que estava defendendo o direito de "um pai não querer que um marmanjo de dois metros de altura entre no banheiro da filha sem ser considerado um transfóbico".

— Eu posso ir para a cadeia caso seja condenado por transfobia, porque eu, no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, parabenizei as ‘mulheres XX’. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, você é um transfóbico, um preconceituoso — disse o deputado do PL.

— Hoje, me sinto mulher. Deputada, Nicole. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade — completou o parlamentar.

Ele pregou que o feminismo não teria feito nada pela igualdade entre os gêneros. Além disso, fez um discurso com recomendações sobre como as mulheres deveriam se comportar.

— Mulheres, retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem sua família. Dessa forma, vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas — pregou Nikolas.

Parlamentares pedem cassação

Após a fala do parlamentar bolsonarista, a deputada Tabata Amaral (PSB–SP) anunciou que, ao lado da bancada do PSB, vai acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e pedir a cassação do mandato de Nikolas Ferreira. Ela pediu a palavra durante a sessão Câmara e chamou o deputado do PL de "moleque".

— Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou nosso tempo de fala para fazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia ultrapassa a liberdade de discussão que é garantida pela imunidade parlamentar — apontou Tabata.

