O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conseguiu reunir um bloco com 175 deputados, o maior da Casa. O grupo vai ser anunciado na tarde desta quarta-feira (12) por líderes partidários. Além do partido de Lira, União Brasil, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Patriota, Avante, PSB e PDT irão fazer parte.

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será o primeiro a liderar o grupo. Carreras também é líder do PSB na Câmara, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e que tem três ministérios.

A articulação é uma reação a formação de outro bloco, que reúne MDB, PSD, Podemos e Republicanos, que reúne 142 deputados. Todos os partidos dos dois blocos apoiaram a reeleição de Lira, mas racharam neste início de legislatura. Os grupos vão disputar relatorias de projetos e propostas e cargos em comissões na Câmara de forma separada e tendem a se enfrentar na disputa pela sucessão de Lira em 2025.

Como mostrou o Globo, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não fazer parte do bloco de Lira por conta da presença de partidos governistas. PP e PL são tradicionais aliados na Casa. O Republicanos também fazia parte do entorno de Lira, mas diverge da proximidade que o presidente da Câmara tem com o União Brasil.

