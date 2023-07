Lira diz que trabalha por 'composição adequada' de reforma ministerial

A- A+

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi às redes sociais afirmar estar trabalhando para a “composição adequada” na reforma ministerial, porém, reforçou que a prerrogativa da escolha de ministros é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Continuo trabalhando junto a eles para fazer a composição adequada para o governo obter a necessária sustentação política no Congresso Nacional, conforme diálogo mantido com o presidente da República, após a votação da reforma tributária”, disse o deputado.

A declaração de Lira acontece em meio às negociações do governo para encaixar no seu primeiro escalão nomes do PP e do Republicanos. Lula deve se reunir nessa semana com caciques da Câmara para destravar a reforma ministerial.

As mudanças deverão começar pelo comando da Caixa Econômica Federal, cuja favorita para assumir é a ex-deputada Margarete Coelho, nome de confiança de Lira. Um encontro entre o parlamentar alagoano e Lula está previsto para os próximos dias.

O líder do PP na Câmara, André Fufuca (MA), aliado próximo a Lira, e o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) já foram escolhidos por suas bancadas para representá-las no primeiro escalão. Articuladores políticos de Lula já apresentaram ao presidente diversos cenários possíveis, mas os ministérios que os dois parlamentares vão ocupar seguem indefinidos.

Com a ocupação de ministérios por PP e Republicanos, a projeção no Planalto é contar com cerca de 350 dos 513 votos do plenário da Câmara.

