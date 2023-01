Lira diz que vai entregar identificação de 41 invasores captados por Wi-Fi da Câmara

A- A+

A Câmara dos Deputados irá entregar à Procuradoria-Geral da República informações sobre 41 pessoas que participaram da invasão ao Congresso Nacional durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou neste terça-feira (31) durante entrevista à "GloboNews" que a área técnica conseguiu registro de 41 pessoas que usaram a rede Wi-Fi no local.

— Essa semana, nós constatamos mais 41 pessoas que transitaram dentro da Câmara porque entraram com o Wi-Fi ligado, o sistema da Câmara captou e nós iremos entregar também à Procuradoria-Geral da República para que a possa fazer as denúncias, averiguar o que estavam fazendo lá dentro — afirmou Arthur Lira.

O presidente da Câmara voltou a condenar os ataques ocorridos durante a invasão ao Congresso Nacional. No mesmo dia, golpistas também invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Aliado do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lira reforçou que sempre defendeu as urnas eletrônicas e que foi o primeiro representante dos Três Poderes a reconhecer a vitória do ex-presidente Lula nas eleições.

Lira também negou que tenha sido procurado após o resultado eleitoral para discutir sobre um possível golpe ou decretação de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, como previa uma minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres.

Em entrevista ao Globo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que várias lideranças tinham minutas similares.

— Nunca ninguém teve a ousadia de tratar de um assunto como esse. Teria tido nosso rechaço imediato, na minha gaveta nunca pulou minuta, não tem minuta no meu celular, não tem minuta no meu computador — afirmou Lira.

Veja também

bRASÍLIA PSDB racha e deputados criticam apoio do partido a Rogério Marinho no Senado