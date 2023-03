Lira e Pacheco divergem sobre proposta de mudança nas regras de tramitação de medidas provisórias

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), protagonizam nos bastidores mais um capítulo da disputa em torno das regras de tramitação das Medidas Provisórias no Congresso. Agora, eles divergem sobre o ponto de partida da análise de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que está sendo negociada justamente para pôr fim ao imbróglio.

A PEC em questão deverá estabelecer que a primeira etapa de tramitação de MPs vai se alternar entre Câmara e Senado, ou seja, uma MP começa a ser discutida no Senado e a seguinte, pela Câmara.

Pacheco trabalha para que a PEC seja apresentada pelo senador Cid Gomes (PDT-CE) e relatada por Eduardo Braga (MDB-AM), ambos aliados do governo e do próprio Pacheco. Na prática, isso permitirá que a redação final da proposta seja dada no Senado. Isso se dá porque, caso haja mudança na Câmara, o projeto volta à Casa vizinha.

Já políticos da confiança de Lira afirmam que ele não aceitará esse formato. Eles se articulam para que a proposta que seja submetida a representantes da Câmara e do Senado e votada numa comissão mista, formada por integrantes das duas Casas. Cid Gomes diz que aceitaria debater com deputados a redação final, desde que tivesse como base a sua PEC.

Imbróglio

"Os líderes do governo estão tentando, como é a posição do presidente do Senado, construir um entendimento. Minha PEC pode ser uma minuta para buscar um entendimento" afirmou.

Pacheco e Lira travam uma disputa no bastidores. Pacheco se empenha em restaurar o formato de tramitação das Medidas Provisórias — normas com força de lei editadas pelo presidente da República —que vigorava até o início da pandemia de Covid-19. Até então, as MPs começavam a ser analisadas numa comissão mista, formada por igual número de deputados e senadores. A relatoria de cada MP se alternava entre representantes das duas Casas. O posto é estratégico, pois cabe ao relator elaborar um parecer sobre aquela matéria.

Com a pandemia, as MPs começaram a ser apreciadas primeiro no plenário da Câmara, dando mais poder aos deputados. Lira agora quer manter a regra, sob o argumento de que as comissões mistas deveriam contar com mais deputados do que senadores, já que a Câmara tem 513 representantes, e a Casa vizinha, 81.

Planalto

O governo quer fazer com que o assunto seja analisado rapidamente. O cabo de guerra começou a preocupar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que pode atrasar o andamento de Medidas Provisórias consideradas estratégicas pelo Palácio do Planalto. As MPs entram em vigor assim que são editadas, mas precisam ser votadas na Câmara e no Senado em até 120 dias. Caso contrário, o texto perde o efeito.

Entre as normas que aguardam na fila estão uma que reorganiza os ministérios, criando e extinguindo pastas, e outra que dá ao governo o voto de minerva nos julgamentos do tribunal administrativo da Receita Federal (Carf). A extinção da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), assunto que vem gerando reação entre congressistas, também foi levada adiante via MP.

Veja também

crime Alvo de grupo criminoso, Moro transferiu chefes de facções para presídios federais