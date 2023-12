A- A+

câmara Lira ironiza atuação do Ministério de Marina Silva: "Não sei se ajuda ou atrapalha" Declaração do presidente da Câmara ocorreu durante a aprovação do projeto que regulamenta a produção de energia eólica em alto-mar

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ironizou nesta quarta-feira ( a atuação do Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva. Durante a aprovação do marco regulatório da geração eólica offshore, Lira reagiu a uma fala do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que informou a posição contrária da pasta ao texto que estava em tramitação.

"Acabo de receber a notícia que o Ministério do Meio Ambiente tem posição completamente contrária a essa aprovação" disse o psolista.

O presidente da Câmara respondeu:

"Bom, não sei se ajuda ou atrapalha. Com todo respeito" disse Lira, provocando risadas entre os parlamentares presentes no plenário.

A ironia não agradou Glauber Braga, que rebateu.

"Se a posição do Ministério do Meio Ambiente não interessa nada aos parlamentares que estão aqui presentes, eu só tenho a lamentar."

Arthur Lira afirmou que permitiu o parlamentar a questionar o relator, Zé Vitor (PL-MG), e que o mesmo já tinha o respondido, encerrando, assim a discussão.

O projeto aprovado pela Câmara recebeu fortes críticas de entidades do setor elétrico e especialistas, que calculam um aumento de custos em até R$ 28 bilhões por conta de "jabutis" que foram incorporados à proposta durante a tramitação.

Bancada do PSOL pressiona Pacheco

Após a aprovação da proposta, a bancada do PSOL recorreu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) para barrar sua tramitação. Em ofício ao qual o Globo teve acesso, os parlamentares alegam que o texto originalmente disciplinava o aproveitamento de potencial energético offshore por meio de um novo marco regulatório da matéria, mas que substitutivos alteram sua essência.

A carta diz respeito, principalmente, ao jabuti que incentiva a contratação de termelétricas movidas a carvão mineral até 2050, o que não favorece a produção de energia limpa. Neste contexto, a bancada solicita a impugnação desta parte do projeto.

