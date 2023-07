Lira: 'Não há possibilidade de adiar a votação'

A- A+

O presidente da Câmara, Arhur Lira (PP-AL), disse que não há possibilidade de adiar a votação da Reforma Tributária, marcada para as 18h desta quinta-feira. O deputado chegou no final da tarde à Casa, e conversou rapidamente com a imprensa.

- O telefone não para de tocar. Estamos conversando com governadores, recebendo as últimas críticas ao texto. Não há possibilidade de adiar a votação - afirmou.

Lira disse que mandou mensagem para Bolsonaro, mas não foi respondido:

- Mandei mensagem para o Bolsonaro, que não respondeu. Não tenho informações oficiais do PL, mas o que soube que o partido vai opinar contra, mas vai liberar a bancada. Não quero polítizar a matéria, que é técnica. Não há chance de a matéria ser adiada. Quem e contra hoje, será contra a frente.

Ele voltou a defende a criação do Conselho Federativo, ressaltando que não se trata de órgão de governo, mas de Estado:

- É preciso que se esclareça, não é órgão de governo, os recursos não passarão pela conta da União; É uma conta do conselho e de lá serão distribuídos (para os entes federativos).É órgão burocrático com gestão de várias etapas, compostos por prefeitos e governadores, só com consenso as questões serão encaminhadas.

Mais cedo, Lira recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para continuar as negociações não só da reforma tributária mas também do Carf.

