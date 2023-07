A- A+

Reforma Tributária Lira pede a Bolsonaro que 'preserve' Tarcísio e disse que o governador foi 'muito correto' Presidente da Câmara disse que ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem, em meio as discussões da reforma tributária

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que pediu ao ex-presidente Jair Bolsonaro que preserve o governador de São Paulo e aliado, Tarcísio de Freitas. Ontem, vieram à tona desentendimentos entre Bolsonaro e Tarcísio, o primeiro havia se posicionado contra a reforma tributária, enquanto o segundo foi um dos principais articuladores para aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

— Eu liguei para ele ontem (Bolsonaro), colocando justamente que essa reforma nasceu no governo dele, foi tocada no Congresso. Fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que ele é um amigo que precisa, acima de tudo, ser preservado — afirmou Lira em coletiva de imprensa na Câmara nesta sexta-feira.

O presidente da Câmara voltou a fazer elogios e agradecimentos ao governador de São Paulo pela articulação em favor da reforma.

— Em especial, em nome do governador de São Paulo, Tarcísio, queremos simbolicamente falar da importância da interação entre congresso e estados. O estado de São Paulo, como principal estado da federação, a nível de economia, renda, e população, sempre teve uma postura muito crítica em relação à Reforma Tributária, sempre foi um obstáculo no plenário para essas votações. Quero reconhecer em público o papel dele na negociação, a ponto de dar a cara para defender o que é justo — disse.

