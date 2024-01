Lira pede escolta da PF para deputado que denunciou facções do Amazonas

A- A+

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), solicitou escolta da Polícia Federal para o deputado Amom Mandel (Cidadania-AM) nos compromissos realizados no Amazonas. O pedido de Lira ocorre após Mandel ter dado voz de prisão a quatro policiais militares durante uma abordagem da PM amazonense, na zona leste de Manaus, no último dia 4. A corregedoria da polícia investiga o caso.

De acordo com Amom, a abordagem truculenta teria ocorrido a reboque "de denúncias à Polícia Federal sobre o suposto envolvimento de membros da alta cúpula da Segurança Pública do Amazonas com organizações criminosas”. Lira afirma que a medida é "necessária" e cita os constantes constrangimentos e ameaças que o parlamentar tem recebido.

"À vista da gravidade dos ilícitos e da necessidade de assegurar o livre exercício do mandato parlamentar, solicito a Vossa Senhoria a adoção de todas as medidas necessárias a garantir a segurança do congressista", diz Lira no documento encaminhado à Superintendência da PF do Amazonas.

Amom Mandel afirma ter recebido um relatório que associava integrantes da alta cúpula das forças de segurança do Amazonas ao crime organizado. Depois disso, ele garante ter sido alvo de ameaças e fake news compartilhadas nas redes sociais. Mandel afirma que dias após os ataques virtuais, foi abordado por policiais que chegaram a apontar uma arma para o rosto da sua esposa. O parlamentar diz ter medo de novas represálias.

