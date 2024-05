A- A+

CÂMARA FEDERAL Lira prorroga até 24 de maio dispensa da presença obrigatória de deputados do RS na Câmara Os 31 parlamentares da bancada gaúcha poderão continuar participando das votações de forma remota

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prorrogou até a próxima sexta-feira (24), a dispensa da presença obrigatória de deputados do Rio Grande do Sul na Casa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara desta sexta-feira (17).

Dessa forma, os 31 parlamentares da bancada gaúcha poderão continuar participando das votações de forma remota, por meio de um aplicativo, sem necessidade de registro biométrico em Brasília. O Estado vive uma catástrofe ambiental e social provocada por enchentes.

As fortes chuvas que atingiram o RS nas últimas semanas causaram, até mesmo, o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, por tempo indeterminado.

