A- A+

BRASIL Lira vai se encontrar com Lula em posse de ministro do Turismo Desde que o governo decidiu incorporar o Centrão na Esplanada, há a expectativa de que ocorra uma reunião entre ambos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se encontrará na manhã desta quinta-feira (3) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, no Palácio do Planalto. Os dois também estarão juntos à tarde na posse de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde que o governo decidiu incorporar o Centrão ao ministério há a expectativa de que ocorra uma reunião entre Lula e Lira. A princípio, os dois não devem ter uma oportunidade para conversarem a sós nesta quinta-feira.

Sabino, que assumirá o ministério no lugar de Daniela Carneiro, é próximo ao presidente da Câmara. A sua escolha foi uma forma de contemplar a bancada do União Brasil na Câmara que não se sentia representada por Daniela, que rompeu com o partido.

Lula deu prosseguimentos na noite de quarta-feira às discussões sobre a reforma ministerial com uma reunião no Palácio da Alvorada com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) e na Câmara, José Guimarães.

Já está definido que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) serão ministros. Uma das possibilidades estudadas por Lula é a de reduzir o espaço do PT no governo. O PP tem cobiçado o Ministério do Desenvolvimento Social, que está sob o comando do petista Wellington Dias.



Segundo aliados, a reunião de quarta-feira não foi conclusiva e serviu para troca de ideias sobre as alternativas do governo para incorporar PP e Republicanos ao ministério. Ainda de acordo com auxiliares, as opções de troca estão com Lula, mas ele não dá sinal do que pretende fazer. Só Padilha levou cinco desenhos de configuração da Esplanada. Guimarães também apresentou um cenário.

Na sexta-feira pela manhã, Lula viajará para Parintins, no Amazonas, e só voltará a Brasília no dia 11. Assim, a reforma ministerial deve ser concluída apenas na semana do dia 14. Lula passará o fim de semana descansando em Alter do Chão (PA). Na segunda-feira, o presidente vai a Santarém (PA) inaugurar linhas de transmissão por fibra óptica.

Na terça-feira e na quarta, ele participa da Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém. Na quinta-feira, dia 10, vai ao Rio para participar do anúncio da expansão do BRT na cidade. Já na sexta-feira, dia 11, o governo lançará o novo PAC, também na capital fluminense.

Veja também

POLÍCIA FEDERAL Funcionário, assessor do irmão, hacker: veja quem é quem na operação da PF que mirou Carla Zambelli