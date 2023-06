A- A+

Encontro Lira vai se reunir com Lula para discutir relação do governo com Congresso Presidente cobrou ministros a acelerarem nomeações e enviarem semanalmente informações sobe quais parlamentares foram recebidos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reunirá, na tarde desta sexta-feira (16), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, para discutir a relação do governo com o Congresso. A conversa não estava na agenda oficial do petista. Lula faria uma viagem a Goiás que foi cancelada por causa do mau tempo.

A reunião será a segunda entre Lula e Lira em 11 dias. No dia 5, o presidente da Câmara também esteve no Alvorada para um café da manhã com o presidente. Após o encontro, Lira classificou o diálogo como "amistoso e institucional" e disse que Lula é uma pessoa "agradável no trato, bom de conversa e de relacionamento".

O presidente da Câmara contou ainda que pediu a Lula ajuda do governo nas discussões sobre a reforma Tributária, cujo texto-base será apresentado nesta terça-feira. De acordo com Lira, o ministério da Economia será solicitado para "sentar-se à mesa e fazer acordos". O presidente da Câmara ainda ressaltou que não garante a aprovação da pauta.

Já o encontro desta sexta-feira ocorre em meio às discussões sobre a troca no comando do Ministério do Turismo. A atual titular, Daniela Carneiro, está sendo convencida pelo Planalto a pedir demissão. A bancada do União Brasil quer que o substituto seja o deputado Celso Sabino (PA). Sabino é próximo de Lira.

No Planalto, também há interesse em atrair o PP, partido do presidente da Câmara, para o governo. Lira também tem influência sobre o União Brasil.

Veja também

depoimento Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro à PF em apuração sobre Marcos do Val