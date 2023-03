Lista de indicados para Conselho da Petrobras desagrada a Lula, e governo já altera nomes

A- A+

A lista de indicados ao Conselho de Administração deve passar por mudanças, de acordo com fontes. A primeira delas já aconteceu nesta quarta-feira com a substituição de Wagner Victer, ex-presidente da Cedae, por Bruno Moretti.

Moretti é mais alinhado ao PT. De 2015 a 2016 atuou como Secretário-Executivo Adjunto da Casa-Civil da Presidência da República e hoje é Secretário Especial de Análise Governamental da Presidência da República.

A lista atual de conselheiros foi apresentada na última sexta-feira em Brasília em uma reunião entre Jean Paul Prates, presidente da estatal, Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

Causou desconforto entre Lula e Prates a lista inicial com seis indicações feita por Silveira. Insatisfeito, Lula determinou que Prates ajustasse os nomes sugeridos por Silveira para a lista do Conselho. A única exigência de Lula foi de que não tivessem indicações políticas.

Com isso, no fim de semana, após negociações, Silveira reduziu para quatro o número de indicados. A análise de governo é que os nomes indicados por Silveira têm uma linha mais "privatista", na direção contrária ao que defende o governo de Lula.

É por isso que a Petrobras decidiu transferir do dia 19 de abril para 27 de abril a data da Assembleia Geral Ordinária, quando os acionistas se reúnem para confirmar Prates no comando da estatal, aprovar o novo Conselho e os resultados de 2022. "Como a lista vai passar por mais mudanças, acharam por bem ganhar mais tempo", disse uma fonte.

Na terça-feria, a Petrobras destacou que recebeu da União a indicação de oito nomes, mas tem apenas seis vagas de um total de 11 assentos no colegiado. As outras posições são representadas pelos acionistas minoritários donos de ações ordinárias (ON, com direito a voto), com três cadeiras hoje.

Até agora, foram indicados Pietro Adamo Sampaio Mendes, para a presidência do conselho, Carlos Eduardo Turchetto Santos, Vitor Eduardo de Almeida Saback, Eugênio Tiago Chagas Cordeiro Teixeira, Sergio Machado Rezende e Suzana Kahn Ribeiro.

