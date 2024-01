A- A+

Lives Live de Bolsonaro alcança 470,9 mil espectadores, número 81 vezes maior que a média de Lula Petista fez 22 edições do "Conversa com o Presidente" que reuniu 5,8 mil pessoas por programa

A superlive realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado de seus filhos na noite deste domingo atingiu, até 12h50 desta segunda-feira, mais de 3,6 milhões de pessoas. O pico de audiência simultânea ocorreu às 20h20, quando 470,9 mil espectadores assistiam o conteúdo em três plataformas diferentes: os canais do ex-mandatário, de Eduardo e Flávio Bolsonaro.

A título de comparação, o número de audiência simultânea é 81 vezes maior que a média que o presidente Lula (PT) tem conseguido imprimir em suas transmissões semanais. Ao longo do ano passado, o petista participou de 22 edições do "Conversa com o Presidente", consolidando uma média de 5,8 mil espectadores síncronos.

Em números absolutos, o último programa, gravado em 19 de dezembro, soma hoje 47 mil visualizações nos perfis de Lula e do Canal Gov. Por este motivo, como antecipou o repórter João Paulo Saconi, da coluna de Lauro Jardim, as lives estão sob ameaça de continuidade.

Logo no início da transmissão deste domingo, Bolsonaro aproveitou para ironizar seu adversário político e enaltecer seu maior impacto digital:

— Companheiro, tem que falar a verdade. Mentir não vai te fazer chegar a lugar nenhum e outra falar do o seu governo e não ficar criticando o Jair bolsonaro. Parece até quando o Lula vai dormir , ele que é recém-casado, em vez de falar "eu te amo", ele fala "Bolsonaro". Ai a live "brocha", vai lá para baixo.

Pesquisadora em comunicação política do grupo "Comunicação, Internet e Política" da PUC-Rio, Leticia Capone afirma que a diferença de audiência entre os políticos pode ser explicado pelo formato do conteúdo de cada um.

Enquanto Bolsonaro faz uma transmissão participativa com os seus apoiadores e em ambiente mais caseiro, o que tende a gerar um sentimento de aproximação para o público, o petista tem um programa pré-roteirizado, com tom mais institucional e gravado em estúdio de televisão em formato de entrevista. A pesquisadora também chama atenção para o modo de atuação da direita nas plataformas:

— A direita mantém uma audiência nas redes sociais bastante fidelizada. No caso das lives realizadas pelo ex-presidente, elas eram veiculadas sistematicamente no mesmo dia da semana, mesmo horário, quase sempre fazendo uso de pautas quentes ou polêmicas. Esses aspectos facilitam a retomada do público em eventos pontuais, como foi o caso da Super Live. Além disso, houve uma forte mobilização da base bolsonarista, com divulgação massiva realizada por agentes políticos e públicos — diz.

Veja também

CASO "ABIN PARALELA" Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente e filhos teriam saído para pescar e nega fuga da PF