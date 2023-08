Livro "O Estilo Marco Maciel" é lançado na ABL em noite de prestígio

A- A+

O lançamento do livro "O estilo Marco Maciel", do jornalista Magno Martins, ontem, na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, reuniu um imenso público de admiradores da vida e legado do ex-vice-presidente da República Marco Maciel.

"Marco Maciel, o Marco de Pernambuco, merecia essa obra, devido a importância desse homem público na história do Brasil, do Nordeste e de Pernambuco. Estou muito feliz de estar aqui nesta iniciativa, que vai se reproduzir em Brasília, e no Recife, mas que ganha ainda mais relevância aqui, onde ele foi acadêmico e imortal", revelou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, que estava acompanhado de sua esposa Cláudia Monteiro, e do diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo.

Passaram pelo lançamento do livro, nomes da política pernambucana que entraram na vida pública tendo como inspiração Marco Maciel. Foi o caso do atual ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula ( PSD).

"Marco Maciel é minha fonte de inspiração permanente na vida política. Graças ao estilo dele que entrei tanto na juventude do partido como consequentemente disputando as eleições proporcionais", revelou o ministro.

Para o deputado Coronel Meira (PL), que fez questão de prestigiar o lançamento na Academia Brasileira de Letras, Marco Maciel é um exemplo que deveria ser seguido pelas lideranças políticas.

"Eu tive a satisfação de ainda quando aspirante na Polícia Militar de Pernambuco, conhecer Marco Maciel como governador de Pernambuco. E desde então, passei a admirá-lo por sua tranquilidade, sua calma, mas sempre firme nas suas ideias e ao que queria para o Estado", conta o parlamentar federal.

"É muito importante a gente cultuar os grandes expoentes ds história de Pernambuco e Marco Maciel foi um governador moderno, a frente do seu tempo, que fez muito por Pernambuco e pelo Brasil e que precisa ser lembrado", revelou o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha.



Político brasileiro conhecido pela discrição ímpar, Marco Maciel conseguiu, com seu poder de diálogo e inteligência, ser o coadjuvante, se não figura central, mesmo sem querer para si tal título, de vários episódios que marcaram a formação do que entendemos hoje como o Estado Democrático de Direito.

Companheira de toda essa jornada, a viúva Anna Maria Maciel também fez questão de prestigiar, ao lado dos filhos, a biografia do marido lançada no local onde seu marido foi empossado, em 2004, como imortal da ABL.

"Essa obra vai servir muito, principalmente para as novas gerações, conhecer o legado de Marco", disse, emocionada, Anna Maria Maciel.



