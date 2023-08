Livro sobre Marco Maciel divulgado na Rede Globo

Fui recebido, ontem, na TV-Globo, no Rio, pelo jornalista Ricardo Vilella, da direção de Jornalismo. Vilella já trabalhou na Globo em Brasília e no Rio é o substituto imediato do diretor-geral de Jornalismo, Ali Kamel. O que me levou a procurar a emissora foi a relação de amizade que Marco Maciel teve com Roberto Marinho, já falecido também, dono das Organizações Globo.

Maciel, aliás, sucedeu a Roberto Marinho na cadeira 39, da Academia Brasileira de Letras. No livro 'O Estilo Marco Maciel', de minha autoria, conto histórias de bastidores da relação pessoal dele com Roberto Marinho, fortemente enaltecido no discurso de posse da MM na ABL.

A Villela, de trato fino e extremamente profissional, entreguei um exemplar do livro, que será lançado no próximo dia 24, a partir das 18 horas, na ABL, no Rio. A escolha do Rio como primeiro lançamento se deu justamente pelo fato do biografado ser imortal da ABL.

Maciel, segundo relato no livro, foi um personagem bastante festejado nas comemorações dos 90 anos de Roberto Marinho. Um dia após a festa, o empresário levou Maciel para uma visita ao parque gráfico do jornal O Globo, sua grande paixão, para conhecer o sistema de impressão do jornal. E por várias oportunidades, o recebeu para almoços.