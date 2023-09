A- A+

O livro "O Estilo Marco Maciel", de autoria do jornalista Magno Martins, foi lançado, ontem, em Brasília, numa noite de autógrafos que reuniu dois ministros, senadores, deputados federais de vários Estados, além de embaixadores, jornalistas, diplomatas e uma enorme colônia de nordestinos. O lançamento ocorreu no Salão Nobre do Senado, museu do Congresso Nacional.

A bancada federal de Pernambuco esteve presente em quase sua totalidade. Dos ministros, José Múcio Monteiro, da Defesa, e André de Paula, estiveram presentes. Da família do biografado, a viúva Anna Maria Maciel e os filhos Cristiane e João Maurício, além do genro Joel Braga, secretário de Indústria e Comércio de Goiás.



Na cerimônia em homenagem a Marco Maciel falaram o senador Espiridião Amin, em nome da Mesa do Senado, o senador Fernando Dueire, o secretário Joel Braga, além da viúva Anna Maria Maciel e do autor da obra. No dia 4 de outubro, Marco Maciel ganha uma sala com o seu nome na Ala das Comissões do Senado, iniciativa do senador Fernando Dueire, substituto de Jarbas Vasconcelos, que se aposentou recentemente.

