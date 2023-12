A- A+

DESPESAS LOA aprovada Comissão Mista de Orçamento prevê reserva de R$ 4,9 bilhões ao fundo eleitoral Valor é 428% maior do que a proposta inicial do governo, que era R$ 939,3 milhões para financiar as campanhas eleitorais do próximo ano

A Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada, nesta quinta-feira (21), pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, prevê a reserva de R$ 4,9 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o fundo eleitoral. O montante integra o Orçamento do governo de 2024. O valor reservado pela LOA é 428% maior do que o proposto inicialmente pelo governo.

No projeto apresentado em setembro, o governo disponibilizava R$ 939,3 milhões para financiar as campanhas eleitorais do próximo ano. No parecer do relator da LOA, deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP), foi alegado que a proposta do governo “ficou distante do valor autorizado para o exercício de 2022”, quando o valor do fundo eleitoral foi de R$ 4,96 bilhões.

Segundo o relatório, a diferença entre o valor proposto pelo governo e o disponibilizado em 2022 será financiada pelas emendas parlamentares destinadas às bancadas estaduais. O gasto é possível a partir de um corte de R$ 4,02 bilhões autorizado por votação na CMO em setembro.

Emendas parlamentares

Segundo o texto, R$ 53 bilhões serão reservados para pagar emendas parlamentares – verbas legais disponibilizadas pelo governo federal para que os parlamentares apliquem recursos em projetos que considerarem prioritários. A LDO previa R$ 48 bilhões em emendas, sendo R$ 37 bilhões de pagamento obrigatório, a LOA determina um gasto de exatamente R$ 53.082.774.768 com essa despesa.

Desse valor, R$ 25 bilhões são para emendas individuais; R$ 11,3 bilhões para emendas de bancadas; e R$ 16,7 bilhões para emendas de comissão. As emendas individuais e de bancada são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a dedicar uma verba para cada parlamentar e para cada bancada estadual no Congresso. Já as de comissão, relativas às comissões temáticas da Câmara e do Senado, não são impositivas.

