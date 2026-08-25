A- A+

INVESTIGAÇÃO Lobista amiga de Lulinha recebeu 300 mil em espécie; veja o que diz investigação da PF Defesa Fábio Luís Lula da Silva diz que seu cliente não cometeu irregularidades

Relatório da Polícia Federal aponta que a lobista Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho primogênito do presidente Lula, recebeu "significativas" quantias de dinheiro em espécie no meio do ano passado. Lulinha e Roberta são investigados em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) pela suposta prática de tráfico de influência. Eles negam as irregularidades.

Trechos do documento, revelados pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmados pelo Globo, citam conversas extraídas do celular de Roberta. Em uma delas, a empresária diz a uma pessoa identificada como seu motorista para apanhar o montante e "avisá-la".

"Quando você pegar o dinheiro me avisa", diz ela ao contato, que responde: "Acabei de pegar tudo, tô levando pra sua residência. Não contei... pq está em pacotes lacrados". "Chegando na residência eu passo o valor total (...) 100 + 200". A PF presumiu se tratar de uma quantia de R$ 300 mil.

De acordo com a PF, Roberta, então, pediu ao motorista para depositar R$ 50 mil na conta da sua empresa e outros R$ 50 mil na de uma agência de viagens.

Na mesma época, outro trecho do relatório da PF aponta que era "costumeiro" o pagamento de passagens aéreas por Roberta a Lulinha. Para fazer essa "inferência", os investigadores citam um diálogo em que a lobista reclama com um empresário sobre o custeio de "passagens pro Fabio".





"Tem que pagar essa bosta dessas passagens pro Fabio", diz ela em agosto de 2025. A mensagem foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Globo.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa Lulinha, afirmou que o seu cliente não praticou nenhuma irregularidade e que nessa época Roberta não pagou nenhuma passagem aérea ao filho do presidente, que estava morando em Madri, na Espanha. O defensor também se queixou do que classificou como "vazamentos criminosos" feitos com o intuito de interferir nas eleições de 2026.

— O caminho natural vai ser a nulidade de todo o processo. Esses vazamentos criminosos e clandestinos acabam cumprindo um papel parecido com o que ocorreu na Lava Jato — disse ele.

A defesa de Roberta não quis se manifestar.

Comentário de Lula

Em entrevista à Record transmitida neste domingo, o presidente Lula respondeu perguntas sobre as investigações que avançam sobre o seu filho. O petista disse que ninguém está acima da lei e que orienta Lulinha a se defender das acusações e apresentar sua versão dos fatos.

— Todos nós somos obrigados a agirmos corretamente. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, esse alguém tem que ser investigado. Isso vale para o meu filho, vale para qualquer pessoa. Ninguém está (acima da lei) se cometer erro — afirmou Lula em entrevista a Record.

Lula também disse que não interfere no andamento de investigações.

— Meu filho sabe: se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele — completou.

Veja também