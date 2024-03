Lobista é condenado a pagar R$ 25 mil para filho de Lula em indenização após chamá-lo de ''idiota''

A- A+

O lobista Alexandre Paes dos Santos foi condenado a indenizar Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula, em R$ 25 mil, após ofendê-lo em entrevista concedida à revista Veja, em 2006. À publicação, o lobista chama o filho de Lula de "um primário", "um idiota", "uma decepção" e que ele "tem uma disfunção qualquer" por chamar a ex-presidente Dilma Rousseff de tia. A decisão é definitiva e foi decretada pela Justiça de São Paulo.

A informação foi publicada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Globo. Na reportagem veiculada pela revista, às vésperas da eleição presidencial, Alexandre Paes dos Santos sinalizava que Fábio Luís praticava a atividade de lobby. A matéria afirmava que o empresário tinha uma sala no escritório de Alexandre em Brasília.

Posteriormente, o lobista veio a público desmentir a informação e disse que nunca havia encontrado o filho do presidente no local. No entanto, durante o processo, a Editora Abril entregou a gravação da entrevista com as ofensas proferidas pelo lobista.

"Houve intenção do requerido Alexandre Paes Santos em ofender o autor ao descrevê-lo para o co-réu com atributos negativos, e ainda que não tenham sido publicados, o que até poderia ter ocorrido, pois não desconhecia que estava conversando com um jornalista, chegaram ao conhecimento do requerente, caracterizando-se de forma indelével o dano moral, que não se dissiparia pelo desentranhamento das peças ou supressão das palavras e expressões ofensivas", afirmou o relator do processo, Alcides Leopoldo e Silva Júnior.

Os representantes de Fábio Luís, o advogado Roberto Teixeira, atualmente sócio do Teixeira, Quattrini & Silvio Rocha Escritórios Associados (TQSR), e sua equipe, distribuíram o pedido de cumprimento da sentença e pagamento da indenização no final de fevereiro.

A indenização foi fixada em R$ 5 mil, mas, após a correção monetária, o valor chega a R$ 25 mil.

