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INSS Lobista postou foto em mansão usada para reuniões com Lulinha no dia de operação da PF sobre fraudes Imóvel era frequentado pelo filho do presidente, segundo relato de ex-funcionária

Apontada como lobista pela Polícia Federal, a empresária Roberta Luchsinger publicou imagens em uma casa no Lago Sul, região nobre de Brasília, no mesmo dia em que foi alvo da Operação Sem Desconto, que apura suspeitas de desvios ilegais de aposentadorias do INSS. O imóvel, que ela usava para fazer reuniões quando estava na capital federal, também era frequentado pelo empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho primogênito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dois são investigados no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em um suposto esquema de tráfico de influência. Eles negam qualquer irregularidade. Luchsinger foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela PF em um endereço dela em São Paulo, em 18 de dezembro de 2025. No mesmo dia, ela postou duas fotos mostrando que estava na casa localizada na capital federal.

Em uma imagem, é possível ver a vista da piscina com a ponte Juscelino Kubitschek (um dos cartões postais de Brasília) ao fundo. O GLOBO ouviu três pessoas que acompanhavam a rotina na mansão e eles relataram que o local era usado para reuniões de Luchsinger com seus clientes. Uma delas foi a ex-funcionária Zildeni Souza, que trabalhou na casa entre 2024 e 2025.

"Não era (casa) de morar. Era uma casa alugada, que quem fica mais tempo eram os funcionários. Era realmente uma casa de reunião. Geralmente, às 9h, vinha uma ou duas pessoas. Eu não ouvia as conversas, só servia café e era isso. Minha função era de doméstica. Não tinha envolvimento", afirmou ela.

De acordo com o relato de Zildeni, Luchsinger e Lulinha frequentavam o imóvel ao menos duas vezes por mês. Em algumas ocasiões, segundo a empregada doméstica, o filho do presidente aparecia sozinho, e a empresária a avisava que "o seu Fábio está indo", conforme áudio incluído em um processo trabalhista que a doméstica apresentou contra Luchsinger após sua demissão.

"Semana que vem o seu Fábio está indo. E aí vai com visita, vai ficar no quarto das kids. Aí você arruma as camas de criança para os adultos que vão ficar", diz um áudio enviado por Luchsinger à empregada. A gravação foi revelada pelo Metrópoles e confirmada pelo GLOBO.

"Às vezes ela (Roberta) me dizia: “Olha, o Fábio está indo”. Inclusive, a Renata (esposa de Lulinha) falou para eu cuidar do Fábio", disse a empregada. "(Ele) Ficava sentado na beira da piscina fumando o cigarrinho dele. Ficava dois dias e ia embora. Vinha sempre de segunda-feira, quarta", descreveu ela.

Procurada, a defesa de Lulinha afirmou que ele não morava na residência, não cometeu nenhuma irregularidade e está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos.

"O Fábio e a Roberta nunca negaram a relação de amizade, que eles tanto se orgulham. Ele frequentava a casa da Roberta naturalmente como fazia com outros amigos. Isso não é motivo de segredo. Não podemos permitir que as amizades sejam criminalizadas", disse o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende o filho do presidente.

O defensor afirma ainda que Lulinha não participou de nenhuma reunião com empresários ou clientes de Luchsinger e afirmou que o filho do presidente é alvo de uma “perseguição absolutamente implacável” e “injustificada” por setores da PF que, conforme ele, estão “a serviço de interesses político-eleitorais”.

A defesa de Luchsinger, por sua vez, afirmou que não iria se pronunciar. No seu perfil no Instagram, a empresária se queixou das investigações policiais e do que classificou como "ataques diários" ao "seu nome" e a “pessoas queridas".

A casa, localizada em um condomínio fechado, com acesso apenas a pessoas autorizadas, possui características de alto padrão. Em uma área de 2.110 metros quadrados, conta com três quartos, piscina, jardim, churrasqueira e um cômodo para escritório onde ocorriam os encontros. O aluguel na região custa, em média, R$ 240 mil por ano, de acordo com informações de imobiliárias que atuam na região.

A proximidade entre Luchsinger e Lulinha também ser exposta nas redes sociais pela empresária. "Minha BFF (best friend forever) e eu eternizadas na pele e no coração!", escreveu ela em 2024, mostrando uma tatuagem feita com a esposa do filho do presidente. Os dois e as respectivas famílias passaram o réveillon juntos na casa do Lago Sul, na virada de 2024 para 2025, e fizeram viagens juntos ao exterior - também registradas nos perfis.

Além de representar empresários interessados em fechar negócios com o poder público, Luchsinger também tentou entrar para a vida política. Ela foi candidata a deputada estadual em 2018, mas não se elegeu. Em 2022, chegou a contratar um publicitário para fazer a sua pré-campanha a deputada federal, mas desistiu de concorrer antes de se registrar no Tribunal Superior Eleitoral.

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