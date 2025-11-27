Local em Brasília onde Bolsonaro cumpre pena tem alta rotatividade de presos

A- A+

A Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, não abriga apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no último sábado (22). Outros presos também estão no complexo, mas ficam em outro local e Bolsonaro é mantido em uma sala com cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro, ar-condicionado e frigobar.

O espaço foi preparado para receber o ex-mandatário. O ex-presidente tem duas horas por dia para tomar sol, e o horário está sendo ajustado levando em consideração a sua saúde, visto que recentemente ele retirou lesões de câncer de pele. Mesmo neste momento, ele permanece sozinho, apenas com um policial federal, com quem costuma conversar.

A superintendência recebe, de forma rotineira, outros detentos sob custódia temporária da corporação, que permanecem ali por um breve período antes de serem transferidos para unidades do sistema prisional do Distrito Federal.

Entre os casos recentes, está o do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto, preso em uma operação da PF que apura descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Ele foi mantido na superintendência por alguns dias até ser levado ao Complexo Penitenciário da Papuda.

A estrutura também recebeu, anteriormente, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado pela PF como figura central do esquema de descontos indevidos. Ele passou pelo mesmo procedimento de custódia provisória antes da transferência.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou, na última terça-feira, o ordenou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista que condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022. Com isso, não há mais possibilidade de recurso.

Moraes definiu que Bolsonaro permanecesse na superintendência da PF par começar a cumprir a pena. Também foram presos ex-integrantes da cúpula das Forças Armadas que participaram da ofensiva golpista, caso dos ex-ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e do ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

Os dois primeiros estão presos no Comando Militar do Planalto, enquanto Garnier foi levado para a Estação Rádio da Marinha, conhecida como “fortaleza” da Força. Ela fica na rodovia DF-001, em Santa Maria, a cerca de 30 quilômetros da região central de Brasília. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal. O local fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda e é conhecido como "Papudinha".

Segurança

Desde que Bolsonaro foi preso, a PF ampliou o esquema de segurança no prédio da superintendência. O protocolo inclui vigilância permanente da sala especial ocupada por Bolsonaro, uso de arma anti-drone, checagem de refeições e equipes de prontidão para reagir a qualquer movimentação atípica de apoiadores.

Uma das medidas de segurança adotadas foi um controle reforçado de quem tem acesso ao local. Apenas servidores e visitantes previamente autorizados podem entrar no prédio, com checagem individualizada do motivo da presença e registro do destino exato de cada um. O objetivo é impedir a aproximação indevida de curiosos ou de funcionários sem vínculo direto com a custódia.

Nesse protocolo, as visitas feitas a Bolsonaro passam por revista eletrônica antes de acessar a área restrita. Até o momento, ele recebeu visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL).

