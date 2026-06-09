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ELEIÇÕES 2026 Longe da liderança em Minas, Simões acha "mais conveniente" Zema ser vice de Flávio Atual chefe do Executivo mineiro tem apresentado dificuldade de emplacar nas pesquisas de intenção de voto

Atual chefe do Executivo de Minas Gerais após a saída de Romeu Zema (Novo), o governador Mateus Simões (PSD) afirmou que seria melhor para ele, na disputa pela reeleição, que o antecessor não fosse candidato à Presidência da República. Simões defendeu que a presença de Zema na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto, como vice, teria maior impacto positivo para sua candidatura no estado.— Seria muito mais conveniente para mim que o Zema não fosse candidato (ao Planalto) ou que fosse candidato a vice de Flávio (Bolsonaro) — afirmou Simões em entrevista ao jornal O Tempo na segunda-feira.

Simões assumiu a cadeira de governador em março após a renúncia de Zema, que é pré-candidato ao Planalto e vem reafirmando publicamente que não deixará a disputa. Desde então, o atual chefe do Executivo mineiro tem apresentado dificuldade de emplacar nas pesquisas de intenção de voto.

Na rodada mais recente da pesquisa Genial/Quaest, Simões aparece, numericamente, na quarta colocação, com 4% das intenções de voto. O levantamento mostra na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno um político que sequer confirma se será candidato: o senador Cleitinho (Republicanos). Ele é seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). Ben Mendes (Missão), por sua vez, aparece numericamente empatado com Simões.

— Seria ótimo para mim se ele (Zema) e Flávio compusessem. Para Minas Gerais, a eleição estaria resolvida. Nós não teríamos nem segundo turno. Mas eu não posso fazer um movimento desse — disse Simões na entrevista.

O governador ressaltou que não poderia, entretanto, pedir que Zema desistisse da candidatura ao Planalto, porque estaria subvertendo um nome que foi “leal” a ele.

— Eu jamais poderia pedir isso para ele, por dois motivos. Primeiro, porque eu estaria subvertendo quem foi leal comigo, ou seja, eu estaria colocando meu interesse à frente daquele que foi quem me convidou para vir para o governo, que foi quem me convidou para ser vice-governador e me escolheu para ser sucessor.

No passado, Zema chegou a ser cotado por integrantes do PL como um possível vice para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas a relação dele com o bolsonarismo se deteriorou nas últimas semanas.

Os atritos tiveram início após as críticas proferidas por ele contra Flávio depois da revelação dos áudios enviados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O embate também chegou aos irmãos do senador pelas redes sociais. Em resposta a um comentário feito por Zema, quando ele disse que quem votará no senador para a Presidência estará entregando a eleição para a esquerda, o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) escreveu em um post no X que "está para conhecer sujeito mais baixo que esse".

"Tentamos e, na primeira oportunidade, vem mais uma facada! E não me venham falar que isto é pontual, pois não é", rebateu Carlos. "Este sujeito está cada dia fazendo a chance de seu partido se desintegrar de forma brutal. E os que o apoiam de forma velada ou se mantêm inertes, se mostram cada vez de forma mais cristalina o que pretendem fazer com o país", completou. Já o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se referiu ao ex-governador como "papel higiênico da esquerda" em uma publicação também pela rede social.

Aliança na direita

Na semana passada, Zema disse que não descarta a possibilidade de construir uma aliança com Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, para viabilizar uma candidatura de direita para além da de Flávio.

A declaração foi proferida durante a participação dele em um evento com investidores em São Paulo, na sequência das críticas proferidas pelo ex-mandatário mineiro ao parlamentar pela relação revelada com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Na ocasião, Zema disse que as conversas sobre as composições serão deixadas mais para frente, mencionando o prazo final, fixado pela Justiça Eleitoral para o dia 15 de agosto, para o registro de candidaturas e das chapas. O mineiro frisou também que o cenário também poderá mudar até lá, mas disse que manterá a campanha até o final.

— Eu gosto dele (Caiado). No meu governo, criamos um consórcio, com sete governadores, e me dei muito bem com todos, inclusive com o Tarcísio. Goiás e Minas são quase estados gêmeos, com uma semelhança muito grande — afirmou.

Na última rodada da pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, o ex-governador mineiro contabilizou 3% das intenções de voto e Caiado teve 4%, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 40% e Flávio registrou 31%.

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