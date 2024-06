A- A+

MÉXICO López Obrador celebra vitória de Sheinbaum e confirma que deixará a política Claudia Sheinbaum, a primeira mulher a conquistar a presidência do país, e confirmou que deixará a política, após entregar o poder

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, celebrou nesta segunda-feira (3) a "histórica" vitória eleitoral da candidata do governo, Claudia Sheinbaum, a primeira mulher a conquistar a presidência do país, e confirmou que deixará a política, após entregar o poder.

"É realmente um fato histórico (...) E que fique claro, que se veja bem e ouça bem, terminando meu mandato me aposento e não volto a participar de qualquer atividade pública, política", afirmou o presidente em sua habitual conferência de imprensa matutina.

Veja também

Distrito Federal Silvinei Vasques é alvo de processo disciplinar após suposta briga durante banho de sol