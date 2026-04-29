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Minas Gerais Louvores e oração na Câmara de BH geram debate após vídeo de evento religioso Imagens mostram fiéis ajoelhados, chorando e cantando louvores dentro do plenário; episódio gerou críticas e defesa nas redes sociais

Um vídeo que mostra um encontro religioso realizado dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte viralizou nas redes sociais nesta semana e provocou debate sobre os limites entre manifestações de fé e o uso institucional de espaços públicos. As imagens exibem fiéis ajoelhados, de olhos fechados, chorando e entoando louvores no plenário da Casa Legislativa.

O evento religioso foi promovido pelo coletivo Fire Up Collective, em 27 de março. O grupo realiza encontros itinerantes em diferentes pontos de Belo Horizonte, como a Praça da Liberdade e a Praça da Bandeira, reunindo participantes para momentos de oração, música e pregação.



Vídeo mostra jovens em evento religioso na Câmara Municipal de Belo Horizonte — Foto: Reprodução | X

Segundo o grupo, a vigília com cerca de 300 pessoas ocorreu de forma pacífica e respeitosa, a convite da vice-presidência da Câmara. O coletivo também afirmou que o espaço já recebeu outras manifestações religiosas, inclusive de umbanda e candomblé, citando a pluralidade assegurada pelo Estado laico.

A gravação circulou amplamente em plataformas digitais e dividiu opiniões. Parte dos internautas criticou a realização do evento dentro da sede do Legislativo municipal, argumentando que o espaço público deve preservar caráter laico e institucional. Outro grupo defendeu a iniciativa, afirmando que manifestações religiosas fazem parte da liberdade de expressão e de culto.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação consolidada sobre eventual posicionamento oficial da Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre a repercussão do caso.

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