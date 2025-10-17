Luciana Santos defende frente ampla contra extrema direita

A- A+

A presidente nacional do PCdoB e ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, defendeu nesta quinta-feira (16) a construção de uma frente ampla 2026 para derrotar a extrema direita. O ato político ocorreu durante o 16º Congresso da legenda, realizado em Brasília.

“Cada vez mais precisamos zelar por essa convivência respeitosa, sobretudo em tempos em que a extrema direita vem disseminando a cultura do ódio, da intolerância e da violência. A palavra de ordem de nosso partido é frente ampla e isolar a extrema direita”, afirmou Luciana Santos.

Para a ministra, a eleição de 2026 terá um caráter estratégico marcado por uma batalha pela soberania brasileira.

Lideranças

O ato político no 16º Congresso do PCdoB também contou com a presença de ministros e diversas lideranças políticas e sociais. Um dos destaques foi o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que defendeu uma democracia forte para a existência de partidos fortalecidos e uma imprensa livre.

“E a gente sabe a história que o PCdoB tem no nosso país e na luta democrática brasileira”, declarou João Campos

Ele lembrou, ainda, que suas duas gestões à frente da prefeitura, agora com o vice Victor Marques, são mais uma prova “de que a esquerda brasileira está viva e pronta para governar”.

O presidente Lula (PT) também compareceu ao evento, reforçando mais uma vez a sua candidatura para 2026.

“Se eu for candidato, não é para disputar, é para ganhar. Não temos o direito de permitir que a extrema direita volte a governar este país”, disse Lula.

Na ocasião, o presidente cobrou da militância uma atuação mais incisiva junto à população e com uma linguagem que seja entendida pelos milhões de brasileiros.

“Temos que pensar um país maior, um país que o povo seja capaz de compreender o que a gente está propondo para ele. Tem de ser um país que as pessoas acreditem que é possível ser construído. E muitas vezes eu acho que a nossa linguagem, o nosso discurso, está muito distante do nível de compreensão de milhões de pessoas que gostariam de nos escutar. Mas a gente muitas vezes não percebe que a linguagem é a melhor forma de expressão que Deus deu para nós”, colocou.

