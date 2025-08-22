A- A+

Entrevista Luciano Bivar no podcast 'Direto de Brasília' da próxima terça-feira (26) Entre os assuntos abordados, deputado federal deve comentar sobre a oficialização da federação entre o PP e o União Brasil

O deputado federal e ex-presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o ‘Direto de Brasília’, da próxima terça-feira (26). Entre os assuntos abordados, Bivar deve comentar sobre a oficialização da federação entre o PP e o União Brasil, suas recentes declarações sobre o atual chefe do partido, Antonio Rueda, e o seu último livro lançado, o “Democracia Acima de Tudo”.

Em entrevista na última semana, Bivar acusou Rueda de vender o controle de diretórios nos estados e municípios em troca de dinheiro. Segundo o parlamentar, as “negociatas” ocorriam em um apartamento alugado em São Paulo para “receber encomendas”. Bivar contratou o atual presidente do partido como advogado de suas empresas e foi o responsável por levá-lo para a política, em uma relação que durou mais de 20 anos. Os dois romperam quando o grupo que controlava o DEM se aliou a Rueda para tomar o controle do União Brasil e afastar Bivar, em abril do ano passado.

Luciano Bivar é um empresário bem-sucedido, formado em Direito, com pós-graduação em Educação Financeira e Direito Comparado, E atua na área de seguros. Sua primeira eleição disputada foi para deputado federal em 1998 pelo Partido Social Liberal (PSL), que presidiu ininterruptamente entre 1998 e 2018.

Integrou as Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Cidadania, Finanças e Tributação, Viação e Transportes e as Comissões Especiais de criação do Imposto Único Federal (IUF), da Agência Nacional de Aviação Civil e da Previdência Complementar.

O podcast ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Veja também