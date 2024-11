A- A+

Lançamento Luciano Bivar lança o livro "Democracia Acima de tudo" Obra relata episódios cruciais da história recente da política brasileira, com a ascensão e o fim do Governo Jair Bolsonaro

Ao lado de personalidades da política pernambucana, o deputado federal Luciano Bivar (União) lançou, na noite desta quinta-feira (28), no Novotel Recife Marina, o livro “Democracia Acima de Tudo”.

O evento foi bastante prestigiado e contou com a presença do diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; do diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis; do diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo, que representou o presidente do grupo e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; e do diretor do Grupo EQM, Eduardo Cunha.

A obra aborda os bastidores da política brasileira durante o período do governo Jair Bolsonaro, com reflexões sobre os impactos do mandato no regime democrático do País.

Durante o evento, Bivar classificou a gestão do ex-presidente como um risco para a democracia brasileira. “Se ele fosse reeleito, certamente implementaria uma ‘dinastia Bolsonaro’. Não tenho dúvidas disso”, afirmou.

Ao conversar com jornalistas, Luciano Bivar se disse "muito feliz" em rever amigos e apoiadores no evento. “O maior patrimônio que temos na vida é a nossa dignidade e moral. Isso é uma riqueza intangível que apenas quem construiu uma trajetória íntegra consegue preservar”, concluiu.

O evento, com longa sessão de autógrafos, reuniu diversas figuras da política pernambucana e do meio empresarial. O deputado estadual e presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, destacou a importância do relato de Bivar. “É um registro de momentos difíceis que o Brasil enfrentou, mais graves do que muitos imaginavam”, comentou.

Paulo Pugliesi elogiou o lançamento do livro no atual contexto político. “O momento é oportuno. Li a obra e acredito que Bivar escolheu um momento ideal para lançá-la, dado o cenário atual do Brasil”, disse. Já José Américo definiu o deputado como uma figura intelectual relevante. “Bivar é um grande escritor e intelectual. Ele representa o que Pernambuco tem de melhor”, afirmou.

Entre os participantes estavam os deputados federais Ossesio Silva e Augusto Coutinho (Republicanos-PE), além de amigos e personalidades do Estado.

Obra

Publicado em parceria com a Scortecci Editora, o livro é composto por nove capítulos e conteúdos adicionais que relatam episódios desde a campanha eleitoral de Bolsonaro até os desdobramentos do fim de seu mandato. A obra busca oferecer uma visão crítica do período, com foco em temas políticos e institucionais.

No livro, o autor detalha a aliança política que possibilitou a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência em 2018, revelando os bastidores dessa articulação. Movido pelo desejo de mudança que dominava o cenário político, Bivar relata como essa aproximação foi crucial para consolidar a vitória eleitoral do então candidato. No entanto, a relação entre os dois rapidamente se deteriorou, culminando em um rompimento devido a diferenças ideológicas e à percepção de riscos do governo ao regime democrático.

A obra também discorre sobre os esforços de Bivar para evitar a reeleição de Bolsonaro, expondo suas articulações tanto no cenário nacional quanto internacional.

Episódios envolvendo iniciativas para enfraquecer politicamente o ex-presidente são revelados, demonstrando a preocupação do deputado em preservar os princípios democráticos diante do que classificou como uma ameaça ao estado de direito.

Outro ponto abordado no livro é a repercussão das CPIs contra o governo Bolsonaro e as investigações que resultaram na inelegibilidade do ex-presidente. Bivar recorda também sua atuação em defesa da democracia após os ataques de 8 de janeiro de 2023, que danificaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Autor

Natural do Recife, Luciano Bivar é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro. Possui pós-graduação pelo Institute of Financial Education da Northwestern University, nos Estados Unidos, e é membro de diversas associações voltadas para a promoção da integração entre os povos da América.

Além de sua trajetória na política, Luciano Bivar também se destaca como autor de várias obras que abordam desde análises políticas até temas culturais e filosóficos. Seu novo livro, Democracia Acima de Tudo, é o sétimo de sua carreira literária.



