Luciano Duque vai reforçar pedido por centro de hemodiálise em Afogados da Ingazeira

A- A+

Ao participar da entrega de uma ambulância no Hospital Regional Emília Câmara (HREC) de Afogados da Ingazeira nesta sexta-feira (7), o deputado estadual Luciano Duque destacou a importância da construção do centro de hemodiálise para reforçar o serviço de saúde no Sertão do Pajeú. O projeto já foi elaborado pelo Hospital Tricentenário, que administra o HREC, e conta com um terreno cedido pela prefeitura. Agora, aguarda-se a autorização estadual para que a obra se torne realidade.

“O centro de hemodiálise é uma demanda essencial para a região. Hoje, muitos pacientes de Afogados e de diversos municípios da região do Alto Pajeú têm que se deslocar para Salgueiro, Arcoverde ou outras cidades para realizar o tratamento, o que compromete sua qualidade de vida. O projeto já está pronto, o terreno foi garantido, e seguiremos dialogando com a governadora Raquel Lyra e a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, para que essa estrutura possa ser viabilizada o quanto antes”, ressaltou o parlamentar.

Além da hemodiálise, Duque também defende a ampliação da estrutura do Hospital Emília Câmara, especialmente com a implantação de leitos de UTI neonatal. Atualmente, a unidade realiza um grande número de partos, mas ainda carece desse suporte essencial para bebês prematuros e em situação de risco.

O deputado destacou que confia no compromisso do Governo do Estado com a saúde e acredita que a demanda será atendida. “A governadora Raquel Lyra não tem poupado esforços para melhorar a saúde da região e de todo o estado. Não tenho dúvidas de que o povo de Afogados da Ingazeira será contemplado com mais esse avanço”, afirmou.

Luciano Duque afirma que tem buscado diálogo com o governo e demais autoridades para viabilizar avanços na infraestrutura hospitalar da região do Sertão do Pajeú, assegurando melhorias que beneficiem diretamente a população sertaneja.

Veja também