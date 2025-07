A- A+

Encontro Luís Roberto Barroso visita juízes em Pernambuco e discute desafios do Judiciário Presidente do STF e do CNJ participou de encontro com magistrados no Recife, no Fórum Rodolfo Aureliano

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), esteve nesta terça-feira (22) no Recife para um encontro com juízes e desembargadores pernambucanos. A reunião aconteceu na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, como parte do programa “Diálogos com a Magistratura”.

O projeto, idealizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com o STF e o CNJ, tem como objetivo promover a escuta ativa e o diálogo com magistrados de todos os estados do país.

“Ouço reivindicações, explico o que tem sido feito, os projetos da minha gestão, as realizações que nós conseguimos. É uma forma de interação, comunicação e aproximação com os juízes de todos os estados”, afirmou Barroso, que tem cumprido uma agenda de visitas em todo o país.

Durante o encontro, o ministro falou sobre os principais desafios enfrentados pelo Judiciário brasileiro, como o alto volume de processos em tramitação.

“Nós temos, no Brasil, com dados de dezembro do ano passado, 83 milhões e 800 mil processos em curso, que provavelmente é um recorde mundial. Uma das minhas preocupações tem sido enfrentar o excesso de litigiosidade”, destacou.

Também foram discutidos temas como a valorização da magistratura, a remuneração dos juízes e o aprimoramento da gestão judicial. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, foi uma oportunidade inédita para os magistrados do estado.

“Pela primeira vez, o TJPE recebe a presença do ministro presidente do STF e do CNJ. Ele falou por um tempo e, em seguida, franqueou a palavra para que todos pudessem tirar dúvidas e ouvir tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal possa esclarecer para a magistratura pernambucana”, disse Paes Barreto.

