Brasília Luiz Carlos Hauly, idealizador da reforma tributária, no podcast da próxima terça (3) De volta ao Congresso por ser suplente do ex-deputado Deltan Dallagnol, parlamentar idealizou a proposta que defende a reforma tributária

Especialista em matérias econômicas, patrono da reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) não conseguiu emplacar a reeleição em 2022, depois de oito mandatos federais. Mas voltou ao Congresso em maio de 2023 como suplente do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), cassado por "fraude" à Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto enfrentava processos internos no Ministério Público Federal (MPF).

Hauly é o meu convidado para o podcast Direto de Brasília, em parceria com a Folha de Pernambuco e transmissão para 165 emissoras do Nordeste, da próxima terça-feira. Economista, no Paraná o deputado foi prefeito da sua cidade natal e secretário de Fazenda por duas vezes. Ainda que sem mandato, Hauly não se distanciou das articulações no Congresso Nacional e esteve diversas vezes no Legislativo em debates sobre a reforma tributária.

Em 2019, ele foi idealizador da proposta que defende a aprovação da reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) comemora a vigência da reforma tributária. Segundo o parlamentar, o modelo trará ao país um sistema eficiente e liberal, solucionando os problemas decorrentes do consumo.

A reforma tributária sobre o consumo (PEC 132/2023) já foi promulgada, mas sua implementação total depende de regulamentação contínua no Congresso Nacional para definir as regras práticas dos novos impostos, o que está acontecendo entre 2024 e 2026. O que resta ou está em fase final de "acabamento" no Congresso inclui a finalização da Regulamentação (PLP 68/2024).

Embora boa parte das regras gerais do IBS (estadual/municipal) e CBS (federal) tenha sido aprovada, o texto final da regulamentação, com ajustes, ainda precisa ser aprovado.

