Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Luiz Carlos Hauly, idealizador da Reforma Tributária, no podcast desta terça (3)

O deputado do Podemos-PR é o entrevistado da semana do "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Reportar Erro
Luiz Carlos Hauly voltou ao Congresso em maio de 2023 como suplente do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR)Luiz Carlos Hauly voltou ao Congresso em maio de 2023 como suplente do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Especialista em matérias econômicas, patrono da Reforma Tributária, o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) não conseguiu emplacar a reeleição em 2022, depois de oito mandatos federais. Mas voltou ao Congresso em maio de 2023 como suplente do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), cassado por “fraude” à Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto enfrentava processos internos no Ministério Público Federal (MPF).

Hauly é o entrevistado desta terça-feira (3) do podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco e transmissão para 165 emissoras do Nordeste. Economista, no Paraná o deputado foi prefeito da sua cidade natal e secretário de Fazenda por duas vezes. Ainda que sem mandato, Hauly não se distanciou das articulações no Congresso Nacional e esteve diversas vezes no Legislativo em debates sobre a reforma tributária.

Em 2019, ele foi idealizador da proposta que defende a aprovação da reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) comemora a vigência da reforma tributária. Segundo o parlamentar, o modelo trará ao país um sistema eficiente e liberal, solucionando os problemas decorrentes do consumo.

A reforma tributária sobre o consumo (PEC 132/2023) já foi promulgada, mas sua implementação total depende de regulamentação contínua no Congresso Nacional para definir as regras práticas dos novos impostos, o que está acontecendo entre 2024 e 2026. O que resta ou está em fase final de “acabamento” no Congresso inclui a finalização da Regulamentação (PLP 68/2024).

Embora boa parte das regras gerais do IBS (estadual/municipal) e CBS (federal) tenha sido aprovada, o texto final da regulamentação, com ajustes, ainda precisa ser aprovado.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além da TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter