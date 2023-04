A- A+

Vídeo Luiz Datena defende chapa com Boulos e sugere "peitar Lula" Em vídeo, apresentador sugere chapa formada pelo psolista com ele na vice para disputar Prefeitura de SP

Um vídeo reproduzindo uma conversa entre o deputado federal Guilherme Boulos e o apresentador de TV Luiz Datena está ganhando forte repercussão nas redes sociais, nesta segunda-feira (3).

O registro mostra uma conversa informal entre os dois. Na ocasião, Datena sugere ao psolista que ele peite o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para formar uma chapa para a Prefeitura de São Paulo com Boulos na cabeça de chapa e ele na vice.

Contudo, Datena manifesta preocupação com o partido do chefe do Executivo: o PT. Ele aponta que a legenda vai querer emplacar o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e não vai dar abertura para o PSOL.

"PSOL é um partido que hoje está surgindo, com força e importante. Tem um único cara capaz de ser o substituto do Lula e o PT não aceita isso. O PT vai querer fazer o Haddad", afirma Datena.

Em seguida, Boulos concorda com a sugestão do apresentador.

Em seguida, ele pede para Boulos levar a ideia da chapa para Lula. "Se você peitar o PT e nós sairmos candidato. Você dizer pro Lula: eu quero o Datena como vice e sinto muito", afirma.

