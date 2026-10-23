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ELEIÇÕES 2026 Luiz Inácio Lula da Silva perante si mesmo e a história Relembre a trajetória do presidente, que busca um quarto e último mandato

Durante muito tempo, ele desprezou o celular. Prestes a completar 81 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agora se autodenomina "o rei da selfie".

O histórico líder da esquerda precisou ficar atrás do candidato conservador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial para adotar esse hábito.

Desde então, ele não para de publicar vídeos para mobilizar seus apoiadores.

É uma forma de admitir que, diante de uma direita que domina as redes sociais, chegou a hora de mudar. Ainda que, para isso, tenha precisado ter aulas intensivas com deputados jovens, mais familiarizados com esse terreno do que ele.

O gesto também evidencia o quanto ele estava defasado em um país massivamente conectado e profundamente polarizado.

Após acumular quase 12 anos no poder, o "homem do povo" que se tornou estadista busca um quarto e último mandato, enfrentando o senador Flávio Bolsonaro, de 45 anos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele tenta convencer os eleitores de que seu momento ainda não passou, apesar do desgaste dos anos.

Após um câncer de pele, arrumou um chapéu panamá sobre o cabelo — antes preto e abundante, hoje grisalho e ralo, assim como sua barba característica.

Mas ele insiste: sente-se em melhor forma do que nunca.

"Trajetória épica"

Durante a campanha, ele pareceu, a princípio, focado em exaltar sua própria biografia, sua "trajetória épica", nas palavras de seu ex-ministro Fernando Haddad (PT).

"Tudo o que aconteceu na minha vida foi um milagre", diz o próprio Lula.

Nasceu em 27 de outubro de 1945, no berço de uma família pobre de lavradores de Caetés, Pernambuco. Para fugir da fome, se instalou com a família no Guarujá, no litoral de São Paulo.

Operário desde os 14 anos — perdeu um dedo na fábrica —, tornou-se líder sindical e liderou grandes greves no final da década de 1970, em plena ditadura militar.

Depois de três candidaturas infrutíferas, o ex-metalúrgico entrou em 2003 no Palácio do Planalto, em Brasília.

Reeleito em 2006, deixou o poder com popularidade recorde, impulsionada por programas sociais financiados graças ao boom das commodities.

No cenário internacional, forjou uma aura de líder do Sul Global e defensor do multilateralismo.

No entanto, suas afinidades com governos autoritários de esquerda, como o de Hugo Chávez na Venezuela, renderam-lhe críticas.

580 dias na prisão

Para além de sua biografia, Lula também é acompanhado pelo balanço de seus dois primeiros mandatos. Como se reconhecesse isso, o pai de cinco filhos declarou recentemente que não quer "ser mais o presidente só do Bolsa Família".

Esse programa de assistência social voltado para as famílias mais pobres continua sendo seu legado mais significativo, mas já tem mais de 20 anos.

Em 2022, Lula derrotou, por uma margem estreita, o então presidente Jair Bolsonaro que, posteriormente, foi condenado à prisão por tentar um golpe de Estado contra seu sucessor.

Lula é reconhecido por ter retomado as políticas sociais que haviam sido enfraquecidas por Bolsonaro e por ter contido a destruição da Amazônia.

Seu terceiro mandato, no entanto, tem ares de "remake", com poucas ideias novas.

Carrega, ainda, como um fardo, uma condenação por corrupção que o levou a passar 580 dias na prisão entre 2018 e 2019. Ela foi anulada devido a falhas processuais e à parcialidade do então juiz Sérgio Moro, mas a direita continua entoando o grito "Lula ladrão".

"Não enxerga futuro"

Por que o líder da esquerda se arrisca a travar mais uma batalha?

Lula, que evitou promover um herdeiro político, sustenta, às vésperas do segundo turno, que quer salvar a democracia diante da extrema direita.

No entanto, para Flávio Bolsonaro, o que importa para Lula é apenas o poder.

"Quem olha pro Lula não enxerga futuro", sentencia.

Com vídeos que o mostram em plena rotina de exercícios, o presidente octogenário exibe, no entanto, uma vitalidade inegável.

Segundo ele, sua terceira esposa, Rosângela da Silva, "Janja", tem muito a ver com isso.

Contudo, essa feminista de 60 anos recebeu críticas por sua onipresença após um primeiro turno com resultados decepcionantes.

Se perder o segundo turno em 25 de outubro, Lula deixará o cargo pela porta dos fundos, mas seu lugar na história está garantido: nenhum outro presidente eleito democraticamente governou por tanto tempo o Brasil.

Ele disse isso com tranquila segurança em 2024, diante de veículos de imprensa estrangeiros, entre eles a AFP, em uma sala iluminada de sua residência no Palácio da Alvorada: "Não tem ninguém nesse país que tenha mais experiência de presidente do que eu".

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