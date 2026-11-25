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governo Luiz Trabuco, do Bradesco, é sondado por Lula para assumir o Ministério da Fazenda Presidente do Conselho de Administração do banco ainda não deu uma resposta ao presidente se aceita assumir o cargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sondou o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Roberto Trabuco, sobre a possibilidade de ele assumir o Ministério da Fazenda.

Os dois se encontraram na segunda-feira em reunião fora da agenda no Palácio da Alvorada.

De acordo com aliados do presidente, o banqueiro só não será o novo chefe da equipe econômica se não quiser. Trabuco não deu ainda a resposta a Lula.

Há desconfiança no governo sobre as chances de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco aceitar assumir o cargo.

Auxiliares dizem que Lula sempre gostou de Trabuco, com quem estreitou relação no primeiro mandato do petista. Atualmente, o banqueiro faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, grupo criado na primeira gestão de Lula, com participação de empresários, sindicalistas e membros de movimentos sociais, que serve para o presidente dialogar com a sociedade.

A nomeação, se confirmada, seria uma sinalização ao mercado financeiro em um momento em que o dólar tem subido e a bolsa caído.

Lula já tentou fazer Trabuco ministro da Fazenda no começo do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. No fim de 2014, o líder petista o indicou para a sua sucessora em um momento em que também havia desconfiança do mercado em relação à situação fiscal do país.

Dilma se reuniu com Trabuco, que na época era o presidente executivo do banco, e fez o convite para ele assumir o comando da equipe econômica. Mas o banqueiro recusou com a alegação que iria para a presidência do conselho de administração da instituição financeira, o que acabou acontecendo em 2017.

A opção da então presidente da República foi por Joaquim Levy, executivo do Bradesco na época que foi bombardeado pelo PT ao tentar implantar uma série de cortes de gastos e não durou nem um ano no cargo.

Durante a campanha eleitoral deste ano. Trabuco chegou a participar de um jantar oferecido por Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, a Flávio Bolsonaro (PL). Também recebeu, com outros executivos, o candidato do PL na sede do banco em São Paulo.

Dias depois, o presidente do conselho de administração do Bradesco participou, ao lado de outros 15 empresários de diversas áreas, de um jantar com Lula no Alvorada.

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