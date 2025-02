A- A+

declaração "Lula 3 é o mais rejeitado de todos", diz presidente do PP Opositores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atribuíram a queda da avaliação do governo a fatores econômicos e à qualidade da gestão.

O presidente do Progressitas, Senador Ciro Nogueira (PP-PI), afirmou que o governo “Lula 3 é o mais rejeitado de todos” os outros mandatos do petista.

“DataFolha expressa em números a 3ª lei de Newton, a da ação e reação. Quem passou os 2 últimos agindo contra os outros, colhe contrariedade. O Lula mais amargo dos 3 é o mais rejeitado de todos os Lulas. Ação e reação”, escreveu Nogueira nas redes sociais.

A avaliação positiva do governo do presidente caiu 11 pontos percentuais, de 35% para 24%, nos últimos dois meses, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira.

O atual patamar de ótimo/bom, no início da segunda metade do terceiro mandato de Lula, é inédito para o petista em todas as suas gestões à frente do Palácio do Planalto.

A avaliação negativa do governo (ruim ou péssima) também é recorde e subiu, no período, de 34% para 41%. Já o percentual da população que considera a gestão regular variou de 29%, em dezembro, para 32% no levantamento mais recente.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), citou o preço dos alimentos.

— Absolutamente natural [a queda]. Ainda achei pouca queda. Na verdade, ela reflete o sentimento da sociedade, né? E mostra que não tem como o governo sustentar as suas narrativas, porque quem vai ao supermercado sabe. Quem vai pagar agora reajuste de aluguel vai saber. Quem vai pagar plano de saúde também, reajuste, né? Quem vive a vida real sabe que está muito ruim e que o governo não tem mais nenhum coelho na cachola, né? Isso aqui mais espanta—disse Portinho.

Já o líder do PSB, senador Jorge Kajuru (PSB-ES), afirmou que as críticas são pontuais.

— Claro que há uma crítica aqui e outra ali, mas há um reconhecimento sobre o desemprego, que não existe mais, como existia no governo anterior, sobre a questão de economia, a pessoa vivendo melhor, comprando seu carro, pessoa ter uma vida mais tranquila—disse Kajuru.

O movimento de queda da percepção positiva do governo Lula foi puxado pelos segmentos que formam a base eleitoral do presidente, em especial a população com renda de até dois salários mínimos, fatia que representa mais da metade da amostra da pesquisa.

A mudança ocorre ainda após a crise envolvendo a taxação de transações superiores a R$ 5 mil por Pix, que acabou revogada pela Receita Federal diante da recepção negativa e da disseminação de desinformação sobre a medida nas redes sociais.

Outro tema que pressiona a popularidade e gera preocupação no próprio governo é a alta na inflação dos alimentos.

