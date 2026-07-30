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BRASIL

Lula: A política vem apodrecendo ano a ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 30, que a política está "apodrecendo" e comparou o atual cenário com o de seus primeiros anos de vida pública

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Lula: A política vem apodrecendo ano a anoLula: A política vem apodrecendo ano a ano - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 30, que a política está "apodrecendo" e comparou o atual cenário com o de seus primeiros anos de vida pública.

"A política vem apodrecendo ano a ano. A quantidade de mentiras, a utilização da internet como fábrica de mentir, de contar inverdades e criar imagem negativa das pessoas, é muito grande", disse o petista em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda. Lula afirmou ainda que os debates presidenciais eram "mais sérios" que atualmente.

 

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