BRASIL
Lula: A política vem apodrecendo ano a ano
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 30, que a política está "apodrecendo" e comparou o atual cenário com o de seus primeiros anos de vida pública
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 30, que a política está "apodrecendo" e comparou o atual cenário com o de seus primeiros anos de vida pública.
"A política vem apodrecendo ano a ano. A quantidade de mentiras, a utilização da internet como fábrica de mentir, de contar inverdades e criar imagem negativa das pessoas, é muito grande", disse o petista em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda. Lula afirmou ainda que os debates presidenciais eram "mais sérios" que atualmente.